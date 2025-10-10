La reestructuración que los Yankees deberán hacer para 2026 tras el fracaso en postemporada

La derrota en la Serie Divisional de 2025 ha activado todas las alarmas en el Bronx. La organización de los New York Yankees no puede permitirse otro año sin un título de Serie Mundial.

La temporada baja será un periodo de toma de decisiones cruciales para el manager Aaron Boone y la gerencia, que tienen la misión de corregir las deficiencias expuestas por los Blue Jays y construir un roster verdaderamente apto para un campeonato.

El camino hacia 2026 exige una reestructuración profunda centrada en la versatilidad y la profundidad, dos elementos que brillaron por su ausencia en 2025.

Reforzar la rotación abrídora con estrellas de alto impacto

La prioridad número uno para 2026 debe ser blindar la rotación abridora. A pesar de contar con talentos sólidos, el equipo necesita un segundo as detrás de su mejor lanzador para garantizar la consistencia en playoffs.

La meta no es solo la cantidad, sino la calidad: buscar un brazo de élite disponible en la agencia libre o mediante canjes que pueda lanzar profundo en los juegos de postemporada. La dependencia en el bullpen fue excesiva, y la única forma de aliviar esa presión es con abridores capaces de dominar los encuentros.

Devin Williams fue una de las mayores decepciones de la temporada. Crédito: AP

Reorganización del outfield y el problema de la primera base

El outfield de los Yankees mostró inconsistencias tanto a la ofensiva como a la defensiva. La reestructuración implica dos movimientos clave en esta zona:

Mayor versatilidad: Integrar outfielders con mayor velocidad, habilidad defensiva y capacidad de bateo de contacto para balancear el exceso de poder. Esto también implica tomar decisiones difíciles sobre jugadores veteranos que ya no rinden al máximo nivel.

Definición de Posiciones: Resolver el rompecabezas de la primera base/bateador designado. La necesidad de un bate zurdo confiable que rompa la monotonía ofensiva es urgente y ha sido una carencia recurrente del lineup en momentos clave.

Menos poder más contacto

La falta de bateo oportuno y de contacto se convirtió en la criptonita del equipo en la Serie Divisional ante los Blue Jays. La gerencia debe ir al mercado en busca de bateadores de contacto probados, que puedan mover corredores y evitar la dependencia exclusiva en el jonrón.

En resumen, los Yankees no necesitan una simple corrección; necesitan una transformación de la cultura del roster. El éxito de 2026 dependerá de si la gerencia está dispuesta a priorizar el equilibrio táctico sobre el simple poder bruto, abordando estas tres debilidades estructurales antes de que el Spring Training comience.

