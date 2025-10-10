New York Giants consiguen histórico triunfo ante Eagles gracias a sus novatos Jaxson Dart y Cam Skattebo
Los Eagles, campeones defensores del Super Bowl, sufrieron su segunda derrota consecutiva, ahora ante los Giants
Los novatos Cam Skattebo y Jaxson Dart brillaron en el triunfo sorpresivo de los New York Giants por 34-17 sobre los Philadelphia Eagles.
Los Eagles, campeones defensores del Super Bowl, sufrieron su segunda derrota consecutiva.
Abrieron el marcador en el primer cuarto gracias a un gol de campo de 42 yardas de Jake Elliott, sin embargo, los locales reaccionaron de inmediato tomando su primera ventaja del encuentro a través de una jugada de enorme efusividad de su quarterback novato Jaxson Dart, quien por piernas se escapó 20 yardas hasta la zona prometida.
Show de Jaxson Dart ante los Eagles
No habían acabado los primeros 15 minutos del tiempo regular y se presentaron dos touchdowns más, el primer del equipo cuatro veces ganador del Trofeo Lombardi a través de un estupendo bombazo del mencionado Dart a Wen’Dale Robinson quien anotó tras recepción de 35 yardas (fallaron el punto extra), contrarrestada con un pase pala anotador de tres yardas de Jalen Hurts al ala cerrada Dallas Goedert.
En el segundo cuarto hubo un par de cambios de liderato antes de irse al descanso del medio tiempo, en primera instancia, Philly hizo explotar las redes sociales al tomar la ventaja con el tradicional ‘tush-push’ con el que Jalen Hurts se metió a las diagonales tras ganar una yarda, pero los oficiales no vieron un posible fuera de lugar, pero los neoyorquinos respondieron a través de un acarreo anotar de cuatro yardas del también novato Cam Skattebo que hizo explotar de júbilo el MetLife Stadium.
Tres touchdowns por tierra para Cam Skattebo
La segunda mitad arrancó con par de series ofensiva de tres jugadas y fuera para cada uno de estos rivales de la División Este de la Conferencia Nacional (NFC), sin embargo, los dirigidos por el entrenador en jefe Brian Daboll aprovecharon su segunda posesión que fue de 10 jugadas y 56 yardas en 4:12 minutos que terminó con un touchdown a través de otra carrera de Skattebo, quien en un tercer esfuerzo cruzó el plano tras ganar una sufrida yarda.
Antes del fin del tercer periodo, Jaxson Dart y Cam Skattebo tuvieron que dejar momentáneamente el encuentro debido a sospechas de conmociones cerebrales que fueron descartadas y a su breve entrada, Russell Wilson se llevó un sonoro abucheo.
Y la jugada que consumó la gran sorpresa se dio en el último cuarto cuando Jalen Hurts cortó una racha de 11 juegos sin intercepción al sufrir en zona roja el cambio de posesión tras un pase tomado por el esquinero Cordale Flott quien lo regresó 68 yardas hasta la 23 del campo rival y esto ocasionó el tercer touchdown del juego de Cam Skattebo en jugada de una yarda por tierra.
Seguir leyendo:
Propietario de New York Giants, John Mara, anuncia diagnóstico de cáncer
Russell Wilson seguirá como quarterback titular de New York Giants ante Dallas Cowboys
Arrestan en Florida al exjugador de New York Giants, Micheal Barrow, por golpear accidentalmente a su esposa