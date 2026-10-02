José Joel es eliminado por segunda ocasión de “Top Chef VIP 5”

A tan solo días de su regreso, al querido José Joel le tocó despedirse nuevamente de la cocina de “Top Chef VIP 5“, luego de no convencer a los jueces con su platillo en el reto de eliminación de este jueves.

El actor mexicano habría regresado el pasado fin de semana a la competencia en el repechaje, seleccionado por los cocineros que siguen con vida. No obstante, aparentemente no termina de convencer a los jueces con su sazón y se despidió de manera definitiva de esta quinta temporada.

“¡Gracias, gracias, gracias…! Me voy con gusto porque estos titanes están haciendo cosas maravillosas y agradezco el ánimo con el que recibieron en mi regreso a la cocina”, manifestó José Joel tras ser eliminado.

¿Nailea está durando más de la cuenta?

Una de las cocineras que está en la “cuerda floja” durante una buena seguidilla de programas, es Nailea, a quien aparentemente los nervios le están jugando una mala pasada.

Algunos compañeros e incluso ella misma llegaron a pensar que podía ser ella a la que mencionaran en ese reto de eliminación en el que participaron José Joel, Mauricio Cruz, Guty y ella (Nailea).

“Uy, otra vez se salvó Nailea“, destacó Roberto Romano. Por su parte, Lupillo Rivera comentó entre risas: “Nailea corre con suerte“, tras el anuncio.

Elvis Crespo llega esta noche a “Top Chef VIP”

Varios invitados especiales han llegado en esta temporada a algunos programas de “Top Chef VIP 5” y en esta oportunidad, los cocineros deben tener un buen mood de viernes, debido a que recibirán un cantante con mucha energía.

Se trata del merenguero y exparticipante de este reality, Elvis Crespo, quien ya se encuentra en los estudios de Telemundo para transmitir toda su buena vibra a los cocineros, buscando ayudarlos a alivianar los nervios en el siguiente reto.

“Regresando a mi cocina, bien entusiasmado y contento de estar en un lugar que aprecio muchísimo. Grandes amigos se desarrollaron con esta experiencia y ahora, a disfrutarme el momento presente reencontrándome con todo el equipo”, señaló Crespo.

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