Yerno de Donald Trump arremete contra CNN por sugerir un conflicto de intereses en su rol en Gaza

Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump y uno de sus principales enviados para las negociaciones sobre Gaza, cuestionó este viernes a CNN por un artículo que examinó las inversiones vinculadas a su fondo de capital privado y planteó posibles conflictos de interés con su actividad diplomática en Oriente Medio.

Kushner calificó de “sumamente engañosos” el artículo y el titular publicados por la cadena, al considerar que presentaban la situación como si sus gestiones diplomáticas hubieran beneficiado inversiones en empresas israelíes de defensa.

CNN publicó el jueves una investigación sobre Phoenix Financial, una firma financiera con sede en Tel Aviv en la que Affinity Partners, el fondo de inversión de Kushner, tiene una participación mayoritaria.

La cadena rastreó las inversiones de Phoenix y encontró que la firma ha destinado cientos de millones de dólares a Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel, además de mantener participaciones en al menos otros ocho proveedores del ejército israelí.

Kushner respondió que Phoenix “no es una empresa de defensa”, sino una de las principales instituciones financieras cotizadas de Israel, sometida a regulación y con unos $220,000 millones de dólares bajo gestión distribuidos en miles de inversiones.

El también exasesor de Trump durante su primer mandato señaló que Phoenix administra, entre otros activos, fondos de pensiones israelíes y afirmó que ni los ahorradores ni él deciden qué inversiones realiza la compañía.

“No participo en la toma de decisiones sobre qué compra o vende Phoenix”, sostuvo Kushner.

También aseguró que la participación de Affinity en Phoenix es pública y se remonta a un período anterior a la reelección de Trump. Además, remarcó que su fondo no es propietario de las empresas de defensa mencionadas por CNN, una precisión que la propia cadena incluye en su artículo.

La investigación de CNN también señala que Kushner ha evitado someterse al nivel de escrutinio financiero que enfrentaría un funcionario federal porque actúa como emisario voluntario y asesor informal de Trump, en lugar de ocupar formalmente un cargo dentro del gobierno estadounidense.

Kushner forma parte del equipo que Trump encargó para trabajar en el proceso de paz en Gaza y también ha participado en gestiones relacionadas con las conversaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, así como en asuntos vinculados al conflicto entre Israel e Irán.

Kushner afirmó que las críticas de CNN no desviarán su atención de la misión encomendada por Trump. “Ayudar a poner fin a las guerras, unir a las personas y buscar la paz”, dijo.

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