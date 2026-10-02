Gustavo Dudamel reunió a Spielberg y Carolina Herrera con la Filarmónica de NY

Gustavo Dudamel regresó al Lincoln Center, pero esta vez no como el joven violinista venezolano que alguna vez admiró sus escenarios, sino como director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York. El miércoles pasado por la noche, el maestro encabezó la gala de inauguración de temporada del David Geffen Hall ante unas 2,200 personas, entre ellas varias figuras del cine, la televisión, la moda y la política.

En las butacas estuvieron Steven Spielberg, Alec Baldwin, Bernadette Peters y Fiona Shaw, además de Carolina Herrera, compatriota de Dudamel, y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. La funcionaria entregó al director una placa en reconocimiento a su compromiso con las artes.

“Es como ser abrazado por la familia, toda esta gente maravillosa”, dijo Dudamel durante la velada.

Historia que comenzó mucho antes del podio

La imagen tenía un significado especial para el director venezolano de 45 años. Dudamel recordó la primera vez que estuvo en la plaza del Lincoln Center como integrante de la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela, cuando todavía era un joven músico que observaba desde otro lugar a una de las instituciones culturales más importantes de Estados Unidos.

Ahora, ese mismo escenario forma parte de su nueva etapa profesional. El pasado 10 de septiembre asumió oficialmente por cinco años como director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, convirtiéndose en el primer latino en ocupar ese puesto en los casi dos siglos de historia de la orquesta.

Su llegada estuvo precedida por una presentación de alto perfil en el Radio City Music Hall, donde la institución celebró su incorporación con un concierto de una hora y media que se apartó de la estructura clásica tradicional y sumó a artistas como Lizzo, St. Vincent, Joaquina y Aaron Tveit.

Nueva York también fue protagonista

Aquella noche inaugural tuvo además un marcado acento latino gracias a Joaquina, quien interpretó en español “Pesimista” y “El Alquimista”. La cantautora venezolana, vestida de rojo, dedicó unas palabras a Dudamel al terminar su participación: “Gracias por poner tanta pasión y corazón en todo lo que haces. Eres un gran orgullo para nosotros y lo demuestras ante el mundo entero”.

La ciudad también ocupó un lugar central en el espectáculo. Detrás de los más de 100 músicos apareció una enorme pantalla con una ilustración en blanco y negro del horizonte neoyorquino, mientras el público acompañaba la presentación con ovaciones y permanecía de pie durante distintos momentos.

Con su incorporación a la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel inició una nueva etapa después de 17 años al frente de la Filarmónica de Los Ángeles.

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