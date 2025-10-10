Niño murió baleado en Nueva York “jugando” con pistola: incidente llevó a cerrar escuelas en Orange County

Al comenzar la jornada escolar la mañana de ayer, un niño de 11 años fue encontrado muerto por una herida de bala en una vivienda del condado Orange de Nueva York.

El Departamento de Policía de Newburgh informó que el jueves, alrededor de las 8:17 a. m., los agentes acudieron a una vivienda en North Miller Street tras recibir un reporte de tiroteo. Al llegar encontraron dentro de la vivienda a un niño ya muerto por una herida de bala. El dramático hallazgo llevó a un cierre escolar, reportó Patch.com.

“Se utiliza un protocolo de cierre seguro para proteger los edificios y terrenos durante incidentes que puedan representar una amenaza inminente fuera de la escuela”, escribió el Distrito Escolar Ampliado de la ciudad Newburgh en una carta a las familias el jueves por la mañana. “Los estudiantes que estén afuera deben regresar al interior del edificio. Las puertas exteriores están cerradas. Nadie puede entrar ni salir del edificio durante este protocolo”.

Citando a una fuente policial, NBC News afirmó que se cree que el niño estaba jugando con el arma de su hermano mayor cuando resultó herido de muerte.

“La pérdida de un hijo, a cualquier edad, puede ser difícil de comprender y procesar. Nos duele profundamente la familia de este niño y quienes lo conocieron y amaron”, declaró el superintendente escolar, Manning Campbell. “Tanto los estudiantes, el profesorado como el personal pueden experimentar dolor como resultado del fallecimiento prematuro de un hijo, simplemente al enterarse de la pérdida, independientemente de su relación con el estudiante. Este tipo de noticias también puede reavivar el trauma y el dolor de experiencias previas”.

Por el momento no se divulgó más información sobre la víctima ni sobre el tiroteo, informó la policía local. La investigación del incidente continúa.

El mes pasado un joven de 17 años recibió un disparo en el cuello, aparentemente de manera accidental por parte de su padre en su hogar en Brooklyn (NYC). En junio un quinceañero fue acusado de matar a su amigo de 14 años jugando con pistola en un hogar en Queens (NYC). Además una niña de 14 años recibió un disparo aparentemente accidental en la cara por parte de un amigo que “jugaba” con su arma dentro de un apartamento en El Bronx (NYC).

A fines de mayo un niño de 8 años le disparó a otro en un hogar en Jersey City (NJ). En abril la fiscalía denunció que un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) tenía 15 armas esparcidas por su casa en Queens al alcance de su bebé de 15 meses.