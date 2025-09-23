Hijo baleado en el cuello por su padre en casa: acusación en Nueva York

Un joven de 17 años recibió un disparo en el cuello, aparentemente de manera accidental por parte de su padre en su hogar en Brooklyn (NYC).

La víctima milagrosamente sobrevivió al disparo que recibió dentro del apartamento familiar en Eastern Parkway, cerca de la avenida Bedford en Crown Heights, alrededor de las 10 p.m. del domingo, según la Policía de Nueva York.

El adolescente fue trasladado de urgencia al Kings County Hospital en condición estable. Su padre, Herman Robinson, de 43 años, fue acusado de intento de homicidio tras ser interrogado por detectives de NYPD. Su comparecencia estaba pendiente en el Tribunal Penal de Brooklyn. Se cree que el disparo fue accidental, comentó Daily News. No está claro si el acusado tenía licencia para portar armas. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En agosto un hombre de 38 años murió tras ser baleado con su propia arma durante un forcejeo con un amigo dentro de una casa en Queens (NYC). También el mes pasado una joven de 16 años sobrevivió tras recibir un disparo en la cabeza dentro de un edificio residencial en el Bajo Manhattan (NYC).

En junio un quinceañero fue acusado de matar a su amigo de 14 años jugando con pistola en un hogar en Queens (NYC). Además una niña de 14 años recibió un disparo aparentemente accidental en la cara por parte de un amigo que “jugaba” con su arma dentro de un apartamento en El Bronx (NYC).

A fines de mayo un niño de 8 años le disparó a otro en un hogar en Jersey City (NJ). En abril la fiscalía denunció que un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) tenía 15 armas esparcidas por su casa en Queens al alcance de su bebé de 15 meses.

En marzo un joven latino de 18 años fue arrestado y acusado de disparar fatalmente a otro adolescente hispano con el que se había peleado en Long Island (NY). También ese mes un joven latino de 22 años murió dos semanas después de ser baleado en su apartamento en El Bronx (NYC) durante el intento de robo de un collar, informaron las autoridades. En marzo un taxista de 54 años sobrevivió milagrosamente tras ser baleado en la cara por un pasajero en Brooklyn (NYC)

NYPD celebra una reducción del 23% en los tiroteos este año, de 649 a 500 hasta el domingo 3 de agosto. Los homicidios también disminuyeron 25%, de 241 (2024) a 179 a ese momento en 2025. Sin embargo, la violencia callejera con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar.