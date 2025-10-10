Nueva York: aumento propuesto de hasta 26% en tarifas eléctricas y 22% en gas natural

Los neoyorquinos enfrentan posibles aumentos de hasta $600 dólares en sus facturas de energía, luego que las empresas Rochester Gas & Electric (RG&E) y New York State Electric & Gas (NYSEG) propusieron incrementos de hasta el 26% en el costo de electricidad y 22.2% en gas natural, generando un fuerte descontento para más de un millón de consumidores en el estado de Nueva York, en audiencias públicas celebradas en Rochester.

La iniciativa podría provocar que algunos habitantes sufran incrementos de hasta $600 dólares anuales en las facturas por energéticos del servicio que provee RG&E, equivalentes a incrementos de más de $33 dólares mensuales en electricidad y $18.87 dólares mensuales en el gas, de acuerdo con cifras presentadas por Newsweek.

Por su parte NYSEG, que atiende a más del 40% del norte del estado, solicitó aumentos de $33 dólares en electricidad y $33.50 dólares en gas. Ambas compañías, filiales de Avangrid explicaron que estos aumentos buscan financiar nuevas inversiones en infraestructura, incorporar tecnología y responder a la creciente demanda.

⚡ Protecting the grid

🐿️ Protecting wildlife



We’re installing 18,000 more animal guards across the state to boost reliability and keep wildlife safe. Fewer outages, more protection for our furry friends.



Learn more: https://t.co/6JBGh3nW0X pic.twitter.com/8VrcOdoVj2 — NYSEG (@NYSEandG) September 30, 2025

Además, con estos fondos adicionales, Avangrid estima crear alrededor de 1,100 empleos en el estado, así como la actualización de una red eléctrica envejecida. Además, planean pedir que su retorno de capital autorizado pase del 9.2% al 10%, equivalentes a un incremento de $16,2 millones de dólares en ingresos.

Las protestas contra el aumento en el costo de los energéticos

Durante una audiencia pública en el Rochester Public Hall, decenas de ciudadanos expresaron preocupación por el impacto en sus bolsillos. Uno de los inconformes, Kyle Rosenthal, advirtió, de acuerdo con el Democrat and Chronicle, esta propuesta podría ser una distracción frente a otra alza de tarifas:

“Si queremos seguir siendo un estado de oportunidades, con energía limpia y tarifas asequibles, estas alzas, incluido el incremento en el retorno de capital, deben ser rechazadas”.

También se manifestaron en contra representantes de organizaciones sociales: Suzanne Shady, miembro de la Asociación de Trabajadores de Servicios del Este, dijo a la emisora local WHAM: “Estoy absolutamente en contra de que RG&E suba las tarifas. Quienes vivimos en esta comunidad y en el estado tenemos la obligación de buscar opciones para que la vida sea más sostenible y positiva para todos”.

Integrantes del gobierno local también criticaron la propuesta: Miguel Melendez, presidente del Concejo Municipal de Rochester, declaró que su objetivo es impulsar un sistema energético basado en la asequibilidad, la innovación y la confiabilidad, pero sin que el costo recaiga en los consumidores.

“Es evidente que nuestra red está obsoleta y hay una mayor demanda por servicios estables, pero debemos encontrar modos más inteligentes y sostenibles de generar y distribuir la energía, en lugar de modelos costosos”, de acuerdo con RochesterFirst.

Thunderstorms and damaging winds expected this afternoon in our Brewster Division -Dutchess, Putnam & Westchester counties. 45 Crews are pre-staged and ready to restore power if outages occur. https://t.co/poHorj0jYY pic.twitter.com/UgmQFJyO1d — NYSEG (@NYSEandG) September 6, 2025

¿Quién tiene la última palabra sobre este aumento?

La decisión final para aprobar este incremento en las tarifas es la Comisión de Servicios Públicos del Estado de Nueva York (PSC), que tiene programadas nuevas audiencias, incluyendo otra sesión prevista para el 8 de octubre en el Ithaca Town Hall, en la ciudad de Ithaca.

Otro argumento en contra de esta propuesta es que las compañías eléctricas han sido duramente criticadas por su mala calidad de atención al cliente, al punto que tanto RG&E y NYSEG recibieron este año una sanción conjunta de $20 millones de dólares por incumplimiento en los estándares de servicio.

Aunque Alexis Arnold, responsable de Comunicación de Avangrid anticipó que están dispuestos a negociar con las autoridades: “esto es apenas una propuesta inicial; la cifra final dependerá del acuerdo al que se llegue, y el alza podría implementarse en dos, tres, cuatro o incluso cinco años”, dijo a Newsweek.

