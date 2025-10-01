De acusador a acusado: auditor vinculado a fraude fiscal y soborno en clubes nudistas en Nueva York

Alton Plunkett, ex auditor del Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York (DTF), fue acusado por la Fiscalía General estatal (OAG) por supuesta participación en un esquema de fraude fiscal y soborno que duró varios años perpetrado por altos ejecutivos de una empresa propietaria y operadora de clubes de striptease en todo el país.

Una investigación de la Fiscalía General de Nueva York reveló que ejecutivos y otros empleados de la empresa RCI Hospitality Holdings supuestamente sobornaron a Plunkett con viajes y bailes gratuitos en sus clubes para evitar pagar más de $8 millones en impuestos sobre las ventas a la ciudad y al estado Nueva York entre 2010 y 2024.

Plunkett compareció ayer ante el Tribunal Supremo del Condado Nueva York, donde fue acusado de conspiración, recepción de sobornos, fraude fiscal criminal y falsificación de registros comerciales. Cinco de sus empleados de RCI ya habían sido acusados ​​el 16 de septiembre por su participación en el esquema.

“Alton Plunkett aceptó numerosos sobornos para ayudar a RCI y a sus ejecutivos a estafar a los neoyorquinos y evitar el pago de impuestos que les corresponde”, declaró la fiscal general Letitia James en un comunicado. “Tenemos cero tolerancia con los funcionarios públicos que utilizan su cargo para beneficio personal, y nos aseguraremos de que todos los involucrados en este esquema de soborno rindan cuentas”.

“Los investigadores de Asuntos Internos del Departamento de Impuestos trabajaron en estrecha colaboración con la Fiscalía General en este caso y continuarán haciéndolo en el juicio”, declaró Amanda Hiller, Comisionada Interina y Asesora General del Departamento de Impuestos y Finanzas del estado Nueva York. “Si es declarado culpable, este ex empleado de impuestos se enfrenta a graves consecuencias, incluyendo una posible pena de prisión y la pérdida de sus beneficios de pensión”.

La investigación de la Fiscalía General reveló que RCI, a través de sus altos ejecutivos, sobornó a Plunkett a cambio de un trato favorable durante diversas auditorías de impuestos sobre las ventas a lo largo de más de una década. Plunkett recibió al menos 13 viajes gratuitos de varios días a Florida, donde le ofrecían hasta $5,000 dólares por día para bailes privados en clubes de striptease propiedad de RCI, incluyendo Tootsie’s Cabaret en Miami.

Los ejecutivos de RCI también pagaron las visitas de Plunkett a hoteles y restaurantes durante estos viajes, según la fiscalía. Además, en al menos 10 ocasiones desde 2010 Timothy Winata, controlador y contador de RCI, viajó a Manhattan desde Texas para sobornar a Plunkett en los tres clubes de RCI en Manhattan: Rick’s Cabaret, Vivid Cabaret y Hoops Cabaret and Sports Bar.

Los viajes y sobornos fueron autorizados, dirigidos y supervisados ​​por Eric Langan, presidente y director ejecutivo de RCI; Bradley Chhay, director financiero de RCI; Ahmed Anakar, director de operaciones de RCI; y Shaun Kevlin, gerente regional de los clubes de striptease de RCI en Nueva York y posteriormente subdirector de operaciones de clubes nocturnos de RCI. También falsificaron los registros comerciales de los clubes de striptease de RCI para ocultar sus delitos y registraron los pagos en efectivo utilizados para sobornar a Plunkett como egresos promocionales.

Si es declarado culpable del cargo principal de fraude fiscal en primer grado, Plunkett enfrenta una pena máxima de hasta 25 años de prisión. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Grandes estafas recientes en Nueva York y NJ

En agosto Michael Lucchesi (67), destacado médico del SUNY Downstate Medical Center en Brooklyn, fue sentenciado a entre uno y tres años en la cárcel por malversar más de $1,4 millones de dólares para financiar una lujosa guardería canina y otros gastos personales.

En marzo Damaris Beltré, preparadora de impuestos en Long Island (NY), fue acusada de estafar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por $12 millones de dólares, dinero que utilizó para comprar joyas, un auto Honda y una casa en República Dominicana, según la fiscalía. En 2024 Rafael Álvarez, preparador de impuestos en El Bronx (NYC) conocido como “el Mago”, fue acusado por el IRS de una estafa fiscal de $100 millones de dólares. Su plan fue calificado uno de los mayores fraudes fiscales jamás cometidos por un sólo preparador en EE.UU. El director del FBI en Nueva York, James Smith, lo calificó como “un desaire deliberado contra la integridad del sistema tributario de nuestro país”.

En abril de 2024 un investigador de fraude del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) de la ciudad de Nueva York fue acusado como sospechoso de robar información de identidad durante la pandemia de COVID y luego venderla a un estafador en Nueva Jersey, alegaron las autoridades federales. También ese año un empleado MTA y un funcionario judicial se declararon culpables de robar $777,000 dólares en préstamos COVID en el punto álgido de la pandemia del coronavirus y fueron sentenciados.

En otro caso de estafa con fondos públicos en Nueva York, una hispana que trabajaba en la Administración de Servicios para Niños (ACS) fue acusada de haber robado miles de dólares que estaban destinados a menores desfavorecidos, falsificando sus firmas para alimentar su lujoso estilo de vida, denunciaron los fiscales de Manhattan.

También unos empleados de la agencia de servicios para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York (DHS), el Servicio Postal (USPS), la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un ex agente de seguridad escolar de NYPD se encontraban entre 18 personas acusadas en Manhattan después de que una investigación de armas fantasma descubriera una estafa millonaria de robo de identidades a los neoyorquinos indigentes durante la pandemia en 2024.

Más temprano ese año 55 empleados de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) y 15 jubilados fuesen detenidos el 6 de febrero. La lista incluye a varios hispanos identificados como “súper” de edificios en varios condados. Fue el mayor número de cargos federales de soborno presentados en un sólo día en la historia del Departamento de Justicia (DOJ).

Igualmente en 2024 un abogado de Nueva York que había representado a celebridades fue acusado de robar casi $3,8 millones de dólares a varios clientes de bienes raíces en Brooklyn (NYC), muchos de ellos ancianos. Luego fue hallado muerto.