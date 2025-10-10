Policía acuchillado durante robo de auto en Nueva York

Royal Hooks, joven de 27 años residente de NYC, fue arrestado en Long Island la madrugada de ayer tras presuntamente haber apuñalado a un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fuera de servicio que intentó impedir el robo de un vehículo.

Hooks fue acusado de agresión grave y hurto, informó un portavoz del Departamento de Policía del Condado Suffolk al Daily News. El incidente ocurrió poco después de la 1 a.m. del jueves en Lindenhurst, cuando dos agentes de NYPD fuera de servicio vieron a un sospechoso subiendo a un vehículo estacionado en una entrada de 40th St cerca de Buffalo Av.

Cuando los agentes se acercaron al hombre, éste intentó huir a pie y comenzó a correr, informaron las autoridades. Lo alcanzaron “varios cientos de metros más adelante”, donde apuñaló a uno de los policías en la pierna izquierda.

Los agentes del NYPD detuvieron al sospechoso y pidieron refuerzos. Posteriormente fue arrestado por la policía local. El agente herido, de 28 años, fue trasladado a un hospital cercano para recibir tratamiento por una lesión grave, pero que en condición estable.

Fue el 2do policía NYPD acuchillado en menos de 24 horas, luego de que el miércoles un agente fuese atacado junto a una joven empleada dentro de una tienda en Manhattan. Un hombre de 21 años fue arrestado. Según la policía, fue incidente de violencia doméstica que se extendió al lugar de trabajo de la víctima.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.