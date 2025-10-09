No hay lugar a salvo en Nueva York: trabajadora y policía apuñalados en tienda de belleza en zona elegante

Una empleada de 21 años fue acuchillada ayer dentro de una tienda de productos de belleza ubicada entre Chelsea y Flatiron, elegante zona de Manhattan (NYC).

El joven Christopher David, de 21 años, fue detenido. La Policía de Nueva York informó que el apuñalamiento fue resultado de una disputa doméstica. Un agente de NYPD que acudió e intentó intervenir también fue cortado en la mano.

El ataque ocurrió la mañana del miércoles dentro de “Sally Beauty Supply”, en la 6ta Avenida y la calle 17 Oeste. Ambas víctimas fueron llevados al Hospital Bellevue en condición estable. El cuchillo utilizado en el ataque fue recuperado en el lugar.

Testigos dijeron que la escena fue caótica. “Iba a la tienda de comestibles y vi a un hombre corriendo y la policía lo perseguía”, dijo a ABC News Anthoula Favatas. “Alguien estaba esposado, alguien salió y lo subieron a una ambulancia. Vimos sangre; vi sangre en la persona que subían a la ambulancia”.

La investigación sigue en curso. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En 2019 la dominicana Carmen Iris Santiago murió apuñalada por su esposo ex convicto, del que estaba separada, en el salón de uñas donde trabajaba en Queens. En 2021 dos mujeres fueron baleadas dentro de una peluquería en Staten Island.

If you or someone you know is experiencing domestic violence, please know that you are not alone. National Domestic Violence Awareness Month in October serves as a reminder that help is available. The NYPD has Domestic Violence Prevention Officers in every precinct as well as… pic.twitter.com/spYChNJuk4 — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 13, 2024

Estar en una relación abusiva es complicado. El amor, los niños, la familia, la comunidad, el dinero, la seguridad – irse nunca es tan facil. — Office to End Domestic and Gender-Based Violence (@nycendgbv) April 11, 2022

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

Además, el interior y los alrededores de las tiendas en NYC son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (UBA, United Bodegas of America). A fines de septiembre Leobardo Hernández, padre de cuatro hijos, falleció a los 64 años tras un altercado con un presunto ladrón de cervezas dentro de un supermercado Morton Williams en Manhattan (NYC). También ese mes Gerry Hill (59) murió tras una aparente discusión en una bodega en Brooklyn (NYC).

En 2024 un cliente fue acusado de intento de homicidio por golpear y atacar con su perro pit bull al trabajador de una pizzería en la 5ta Avenida de Nueva York, dejándolo gravemente herido.