Pronóstico del clima en Nueva York para este viernes 10 de octubre

¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir a las calles de Nueva York este viernes? Lo primero de todo, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY variarán entre los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de máxima y los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a sentir será de 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:01 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:24 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana habrá más nubes que claros con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 59 y los 66 grados Fahrenheit (15 y 19ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 23% por la mañana, 75% por la tarde y 23% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.