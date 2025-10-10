¿Qué quiere hacer Cristina Porta luego de ganar Top Chef VIP? 

Cristina Porta, periodista española, ha contado cuáles son sus próximas metas después de haber ganado el reality show Top Chef VIP, transmitido por la cadena Telemundo.

La exparticipante de La Casa de los Famosos 4 dijo que tendrá unas vacaciones por la India, para relajarse y luego hay algunas cosas que estudiará sobre su futuro.

“Podría venirme a Miami a este programa, es que yo cumplo un reto y ya quiero otro. Entonces, pues si por aquí hay algún huequito, ¿por qué no?”, dijo Cristina Porta en la conversación que tuvo con Chiky Bombom y Penélope Menchaca.

Chiky: ¿Y después de la india y las vacaciones y todo que más?



Cristina: Pues podría venirme a Miami a este programa… Yo es que cumplo un reto y ya quiero otro 😂🥹🤍



Entonces por aquí si hay algún huequito pues también ¿Porque no? 🔥



Con esto, la creadora de contenido dejó claro que le gustaría incursionar en la conducción de TV, algo que ha gustado a muchos usuarios en las redes sociales.

Después de llevarse el primer premio en el concurso de cocina, Cristina Porta estuvo también en shows como La Mesa Caliente, en donde participó en los debates que se generan en el programa y también contó cómo fue su experiencia en Top Chef VIP.

La participación de la española en esta competencia fue bastante mediática, no solo porque no tenía experiencia en la cocina y logró una evolución increíble, sino también por algunas actitudes que la audiencia rechazó.

Una de las más controversiales fue la relación que tuvo con Paco Pizaña, quien estaba comprometido sentimentalmente. Sin embargo, los cuestionamientos para ambos fueron bastante fuertes, e incluso se leyeron algunos mensajes en contra luego de que Cristina Porta obtuvo el primer lugar. “Ganó la cocina, pero no al público, ojalá Telemundo cambie su estrategia y haga programas más sanos que no fomenten el odio y bullying”, comentó una televidente.

También escribieron mensajes como: “Ganó la arrogancia, la prepotencia, el ego y el cinismo. Perdí mi tiempo con la esperanza de que ganara alguien agradable”.

