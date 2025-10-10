Zooey Deschanel y Jonathan Scott presumen su dúplex en Manhattan

Hace seis años Zooey Deschanel y Jonathan Scott comenzaron su relación, y ahora han presumido el dúplex en Manhattan, Nueva York, que se encargaron de reformar juntos y con ayuda de expertos.

Scott es la mitad del famoso programa de televisión ‘Property Brothers’, basada en la compra, renovación y venta de viviendas, por lo que reformar su propia propiedad pudo ser una proyecto muy fácil.

El resultado final lo mostraron en exclusiva para la revista especializada ‘Architectural Digest’.

La pareja se tomó su tiempo para hacer que el espacio fuera perfecto, cada detalle de la propiedad está pensado, desde la tecnología hasta las molduras de decoración.

Todos los elementos que usaron para la decoración son de diseño, por ejemplo, en la sala de estar hay un sofá modular hecho a medida con estampado floral. Del espacio, la revista resalta las lámparas de mesa de Christopher Spitzmiller con pantallas Illumé, los apliques de Remains Lighting, y una lámpara de araña de los años 80.

Durante el recorrido cuentan que la propiedad la visitaron por primera vez en 2019, mismo año en que comenzaron su relación. Aunque la unidad era atractiva por ubicarse en un edificio histórico del siglo XX, realmente el sitio no transmitía nada.

La pareja vio en este dúplex un lienzo en blanco en el que podrían crear a su gusto. Y eso hicieron.

Además de las comodidades del interior, este apartamento también tiene su propia terraza diseñada idealmente para relajarse al aire libre o para compartir con familiares y amigos. El dormitorio principal también tiene su propia terraza.

Deschanel y Scott se comprometieron en 2023, pero por los momentos no se tiene detalles sobre cuándo será la boda oficial.

