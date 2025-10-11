BLS retoma labores parciales para elaborar el informe de inflación, crucial para el ajuste del COLA

El informe de inflación de septiembre, crucial para calcular el ajuste por el costo de vida (COLA en inglés) y así ajustar los beneficios del Seguro Social para 2026, se publicará el 24 de octubre, luego que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS en inglés) anunció que volverá a operar casi en su totalidad en pleno cierre gubernamental prolongado.

Estos empleados generarán información crucial para los próximos informes financieros del gobierno y permitirán a la Reserva Federal (Fed) continuar con sus propios cálculos. El cierre de labores del BLS ha provocado suspensiones en la recopilación de datos económicos fundamentales y tenían trabajando ‘a ciegas’ a los funcionarios de la Fed para su próxima reunión este mes, programada para la próxima semana.

Este viernes, la BLS confirmó que publicará el informe del índice de precios al consumidor de septiembre, que calcula los cambios de precios de diversos bienes, el viernes 24 de octubre a las 8:30 a.m. ET. Este reporte, programado originalmente para el 15 de octubre, es crítico para el cálculo de los beneficios del Seguro Social del próximo año, que tiene como fecha límite el próximo 1 de noviembre:

Sin embargo, el organismo advirtió que: “No se reprogramarán ni producirán otros comunicados hasta la reanudación de los servicios gubernamentales regulares”, y que se dedicarán únicamente a elaborar los reportes de información crucial para la operación del gobierno en los próximos meses. “Este comunicado permite a la Administración del Seguro Social cumplir con los plazos legales necesarios para garantizar el pago preciso y oportuno de los beneficios.”

🇺🇸 Estados Unidos



⦁ El Bureau of Labor Statistics (BLS) prepara la publicación del IPC de septiembre, pese al cierre parcial del gobierno, según *The New York Times*.

⦁ Fuentes de *Bloomberg* señalan que el personal fue reincorporado para garantizar la difusión del dato… — FP Markets Latam (@fpmarkets_latam) October 10, 2025

¿Cómo opera la BLS durante el cierre del gobierno?

El cierre del gobierno cumple este sábado su undécimo día, en busca de un acuerdo en el Congreso para definir el presupuesto para el año fiscal 2026. En este periodo, la BLS ha permanecido cerrada la mayor parte del tiempo y solo labora con normalidad su comisionado interino, William Wiatrowski.

Por ello, el organismo convocó esta semana a algunos empleados suspendidos para elaborar específicamente los datos de inflación de septiembre, ya que sin este dato, es posible que hubiera más retrasos en la operación del gobierno en temas financieros, incluso después de que se restablezca la operación del gobierno.

Entre los retrasos, la próxima reunión de la Fed ya tuvo que reprogramarse para los días 28 y 29 de octubre, para dar tiempo a que el reporte de inflación de septiembre pudiera estar listo para la reunión de los funcionarios del banco central. Christopher Waller, uno de los gobernadores de la Fed dijo a Bloomberg el viernes que tener los datos de inflación disponibles ayudaría “mucho”, a equilibrar un mercado laboral más débil con el riesgo de empeorar la inflación.

Aunque la continuación del cierre gubernamental mantendrá suspendida la publicación de las cifras de empleo de septiembre, y no está claro cuándo podría estar disponible y otros organismos del sector privado o la sociedad civil están elaborando sus propios reportes para intentar ofrecer algunas señales sobre la actualidad del mercado laboral, que se encuentra en una situación delicada, entre ellos el procesador de nóminas ADP y Revelio Labs.

Una serie de anuncios fiscales en cascada para 2026

El ajuste por costo de vida (COLA) también se publicará ese mismo día, según un portavoz de la Administración del Seguro Social (SSA, en inglés).

“Esta publicación permite a la Administración del Seguro Social cumplir con los plazos legales necesarios para garantizar el pago preciso y oportuno de los beneficios”, explicó la BLS en su declaración. Durante el cierre del gobierno del 2013, este reporte se retrasó hasta el 30 de octubre de ese año.

El índice de precios al consumidor (IPC) es un componente crucial para la toma de decisiones entre inversores y empresas, mientras que la Fed lo utiliza para tomar decisiones sobre las tasas de interés, pero además, el informe de septiembre también se utiliza para calcular el COLA, para ajustar las prestaciones del Seguro Social, cuya publicación está prevista para el 1 de noviembre.

Se espera que el COLA para 2026 sea de 2.8%, según Mary Johnson, analista independiente del Seguro Social y Medicare, quien ha monitoreado la cifra durante casi 30 años. La Liga de Ciudadanos Mayores, un grupo de defensa de los adultos mayores, indicó que espera un COLA de hasta 2.7%.

Aunque las proyecciones del COLA para 2026 son muy similares a las de este año, del 2.5%. El COLA ha promediado el 2.6% durante más de 20 años.

📉💲 La pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos de EE.UU. https://t.co/a320e2RmKf



Una comparación con compras idénticas en 2020 y 2025 mostró que la inflación real en 🇺🇸 EE.UU. fue de 16,6 % anual, frente al 3,1 % en 🇨🇳 China. pic.twitter.com/683TkmPpZy — RT en Español (@ActualidadRT) August 10, 2025

“Los beneficios del Seguro Social y del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) para 75 millones de estadounidenses se ajustarán según el COLA de 2026, a partir del 1 de enero de 2026, sin demora alguna debido al lapso actual del gobierno en la asignación de fondos”, dijo el portavoz de la Administración del Seguro Social.

El cheque mensual promedio del Seguro Social para los trabajadores jubilados en agosto fue de aproximadamente $2,008, según la Administración del Seguro Social.

Sigue leyendo:

– Cambios en impuestos del IRS 2026: créditos y deducciones que debes conocer

– Préstamos estudiantiles: condonación disponible para 2 millones en EE.UU., ¿eres elegible?

– 9 deducciones de impuestos que la gente suele pasar por alto