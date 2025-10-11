El pronóstico de Tuchel: el DT de Inglaterra nombra a sus tres candidatos para ganar el Mundial 2026

La planificación para la Copa del Mundo de 2026 está en pleno apogeo, y los análisis ya se disparan desde los banquillos de las grandes selecciones.

Thomas Tuchel, quien dirige a la Selección de Inglaterra, ha ofrecido su pronóstico sobre qué equipos son los principales favoritos para conquistar el título.

El técnico, conocido por su agudeza táctica, no dudó en señalar a un trío de gigantes que, a su parecer, tienen el potencial más desarrollado para dominar el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los gigantes de la candidatura: Alemania, Francia y Brasil

Tuchel fue directo al identificar a las naciones que considera están un paso por delante en la carrera por el campeonato. Curiosamente, incluyó a su país de origen, Alemania, a pesar de los recientes altibajos.

Al ser consultado sobre quiénes considera los principales contendientes, Tuchel fue enfático:

“Hay selecciones que están un escalón por encima, pero yo me inclino por tres: Alemania, Francia y Brasil. Creo que por la calidad de sus jugadores y la estructura que tienen, son los que llegan con las mejores cartas,” sentenció el entrenador en declaraciones a Ge Globo.

La inclusión de Francia y Brasil subraya el reconocimiento al talento generacional y la historia de ambas selecciones en los grandes torneos. Sin embargo, su mención de Alemania evidencia una fe en la capacidad de su país para reconstruirse y competir al máximo nivel en el escenario mundial.

Inglaterra, en el banquillo de los favoritos

Las palabras de Tuchel, siendo el actual entrenador de Inglaterra, llevan un doble significado. Al dejar a su propia selección fuera de ese trío superior, el técnico parece estar gestionando las expectativas o enviando un mensaje interno sobre la necesidad de seguir mejorando para alcanzar ese nivel de élite.

Precisamente, sobre los Three Lions, afirmó: “Nos considero aspirantes. Primero necesitamos clasificarnos y en eso estamos totalmente concentrados. Llegaremos como aspirantes, pero para lograrlo, debemos llegar como clasificados”.

La revelación de sus tres favoritos marca una de las primeras grandes predicciones de un técnico de alto perfil de cara a un torneo que se espera sea histórico por su formato expandido y su alcance geográfico.

