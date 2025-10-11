La FIFA ya traza nuevos cambios para el Mundial de 2024

Aún falta más de una década para la Copa del Mundo que albergará Arabia Saudita, prevista originalmente para 2034. Sin embargo, la posibilidad de que esa fecha cambie ha comenzado a tomar fuerza tras las recientes reuniones que ha tenido la FIFA con el comité organizador de esta competición.

Durante la Asamblea General de Clubes de Fútbol celebrada esta semana el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abordó el tema e insinuó que los calendarios podrían modificarse según las condiciones particulares de cada país; esto ante las realidades climáticas y culturales de las distintas sedes.

De acuerdo con un informe publicado por The Athletic, una de las alternativas más firmes que se discuten es celebrar el Mundial saudí en enero de 2035, lo que permitiría respetar el mes sagrado del Ramadán, que abarca noviembre y diciembre. Esta decisión también serviría para evitar las altas temperaturas que caracterizan a la región durante gran parte del año.

Infantino declaró: “No se puede jugar en algunos lugares en verano”. Crédito: Stefan Jeremiah | AP

Infantino confirmó que el asunto está sobre la mesa y que la FIFA analiza diversas opciones, tomando como referencia la experiencia de Qatar 2022, que también debió desplazarse al final del calendario por cuestiones climáticas.

“Ya estamos en el meollo del asunto: lo discutimos con todo el mundo, todo el tiempo, y no se trata sólo de una Copa del Mundo, es una reflexión general”, dijo Infantino al respecto.

“Lo estamos discutiendo, pero no solo para ese Mundial, la reflexión es general. Incluso jugar en algunos países europeos en julio es muy caluroso, así que quizás debamos reflexionar sobre esto. Hay algunas formas de optimizar el calendario, pero lo estamos discutiendo y veremos cuándo llegamos a una conclusión. Solo tenemos que tener la mente abierta”, agregó el dirigente suizo.

Esta eventual reprogramación haría que Arabia Saudita se convirtiera en el segundo país de Medio Oriente en acoger una Copa del Mundo, tras el exitoso precedente de Qatar. En ese entonces, el torneo se celebró entre noviembre y diciembre, precisamente para esquivar las altas temperaturas veraniegas.

El presidente Gianni Infantino en Congreso de la FIFA. Crédito: Fernando Calistro | AP

“Es un hecho que, si quieres jugar al mismo tiempo en todas las partes del mundo, probablemente debas hacerlo en marzo o en octubre. Porque en diciembre no puedes jugar en una parte del mundo ni en julio en otra. Debemos considerar todos estos elementos al hablar de las competiciones de selecciones nacionales, su liberación y las competiciones de clubes, y ver cómo podemos mejorarlas para el beneficio de todos. Hay mucho en juego”, enfatizó Infantino.

Con estas declaraciones, la FIFA abre la puerta a un cambio significativo en la estructura del fútbol internacional, dejando claro que la Copa del Mundo de Arabia Saudita podría marcar un nuevo precedente en la historia del torneo más importante del planeta.

