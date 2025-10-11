Beccacece afirma que Ecuador competirá en el Mundial 2026 “a la altura de Argentina, España y Francia”

El banquillo de la Selección de Ecuador irradia optimismo, y el responsable es el estratega Sebastián Beccacece. En una reciente entrevista para el Diario AS, el técnico argentino rompió con el discurso de humildad al trazar metas ambiciosas para el equipo ecuatoriano en la próxima Copa del Mundo de 2026.

Beccacece aseguró que el objetivo de “La Tri” no es otro que el de medirse con las potencias del fútbol mundial, marcando una clara diferencia entre la simple participación y la verdadera competitividad.

De participar a competir

Las declaraciones de Beccacece reflejan una mentalidad ganadora y la convicción de que Ecuador cuenta con el talento necesario para desafiar a las grandes selecciones. El entrenador argumenta que el enfoque debe cambiar de la clasificación a la verdadera aspiración de trascender.

“Aspiramos a competir con las mejores. Queremos estar en la misma altura que selecciones como Argentina, España y Francia,” declaró Beccacece, señalando directamente a los recientes campeones y constantes contendientes al título.

Selección de Ecuador. Crédito: Patricio Teran | AP

El técnico puso énfasis en que la intención es que Ecuador se presente en el torneo mundialista como un rival respetable, capaz de ganar cualquier partido gracias al potencial de sus jugadores.

“Estamos trabajando para que, cuando llegue el Mundial, el equipo tenga las herramientas y la mentalidad para no conformarse. No vamos solo a participar, vamos a competir de verdad,” sentenció, dejando clara su filosofía.

La visión de Beccacece es un espaldarazo de confianza para una generación de jugadores ecuatorianos que ha demostrado su calidad en el fútbol europeo y que ahora tiene la misión de llevar a su selección a un nuevo nivel de rendimiento internacional en 2026.

Sigue leyendo:

Estados Unidos rescató empate ante Ecuador en partido amistoso en Austin

El DT de Colombia resalta el “factor anfitrión” como la enorme ventaja de México para el Mundial de 2026

Brasil recuerda a sus mejores días tras goleada 5-0 a Corea del Sur con golazo de Rodrygo incluido (Video)



