Julián Quiñones valora su convocatoria con México y envía un mensaje de cara al Mundial 2026

La noticia de la convocatoria de Julián Quiñones a la Selección Mexicana para los próximos partidos amistosos ha sido uno de los temas más comentados en el fútbol mexicano.

Tras su primer llamado, el ex delantero del América no tardó en compartir su emoción y su visión de futuro con la camiseta del Tri. En sus declaraciones a los medios, Quiñones dejó en claro que esta oportunidad es solo el primer paso de un camino que espera lo lleve al Mundial de 2026.

El atacante colombiano de nacimiento, pero naturalizado mexicano, afirmó que está listo para dar lo mejor de sí en cada entrenamiento y partido.

La llegada de Quiñones a la selección ha generado una gran expectativa, y el jugador es consciente de ello. Su discurso se centró en la seriedad con la que asume este nuevo desafío y el agradecimiento por la confianza depositada en él.

“Estoy muy feliz y agradecido por esta oportunidad. Es algo que siempre quise,” expresó Quiñones, evidenciando la realización de un sueño personal.

Julián Quiñones espera tener nuevamente una oportunidad con la selección mexicana. Crédito: Julio Cortez | AP

El delantero no se detuvo ahí. También fue muy específico sobre su intención de no desaprovechar la oportunidad. “Soy un jugador que siempre busca hacer lo mejor. Trabajaré al máximo para ganarme la confianza del cuerpo técnico y de mis compañeros. Esta convocatoria es para mí la puerta de entrada a la Selección, y quiero aprovecharla al máximo,” afirmó con determinación.

Las palabras de Quiñones resonaron como una declaración de intenciones. Su objetivo es demostrar que su talento es una adición valiosa y permanente al equipo, más allá de estos compromisos amistosos.

El sueño mundialista y un mensaje a la afición

La mira de Quiñones ya está puesta en el futuro. El jugador sabe que la competencia por un lugar en el ataque mexicano es feroz, pero confía en sus habilidades para consolidarse. El mensaje al país es claro: su compromiso es total y su ambición es representar a México en la Copa del Mundo de 2026.

El delantero finalizó sus declaraciones dejando un claro compromiso con la afición mexicana, que ha seguido de cerca su proceso de naturalización y su rendimiento en la Liga MX. El recibimiento que le han dado al jugador lo ha motivado aún más para dejarlo todo en la cancha.