Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del sábado 11 de octubre de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más conocidas en el estado, con muchos sorteos que otorgan a los jugadores la oportunidad de ganar premios millonarios. Si quieres participar en esta lotería o simplemente deseas estar informado de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, sigue leyendo para recibir más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy sábado, 11 de octubre de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del sábado 11 de octubre

Combinación mediodía: 06 02 01 03

Combinación noche: 08 04 02 09

Números ganadores de Pick-4 del sábado 11 de octubre

Combinación mediodía: 06 02 06 08 03

Combinación noche: 08 05 07 06 09

Números ganadores de Pick-6 del sábado 11 de octubre

Combinación original: 07 23 25 35 39 40

Bote acumulado: $19,800,000

Números ganadores de Cash4Life del sábado 11 de octubre

Los números ganadores son: 22 29 37 44 48

Cash Ball: 01

Números ganadores de Jersey Cash-5 del sábado 11 de octubre

Los números ganadores son: 01 03 17 24 30 B-24

Multiplicador: 2

Bote acumulado: $491,000

¿A qué hora empiezan los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se celebran con diferente frecuencia en función el juego. Se celebran de lunes a domingo y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Únicamente existe una excepción para el sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se seleccionan tres números y en Pick-4, cuatro. Cada participante puede escoger los números que quiera o escoger la opción de “Quick Pick” para que se generen aleatoriamente y dejarlo todo en manos de la suerte.

Cuando se juega Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes acertar los cuatro números en el orden exacto en el que se sortearon.

Ambos juegos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se efectúa cada día a las 9:00 PM de Nueva Jersey. Particularmente, Jersey Cash 5, solo es una vez al día.

Para jugar tu boleto en Jersey Cash 5 debes elegir cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, lograrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

Para jugar a Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar estos números y su premio es $1,000 dólares al día de por vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos inician a las 9:00 PM de la tarde (ET) y dan la posibilidad de recibir dinero a diario a su acertante.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se indica arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador selecciona seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el mismo orden en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide, ganarás el premio mayor del juego.

Además del premio mayor, Pick-6 también entrega premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Después tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

Otros resultados de la Lotería