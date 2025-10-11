MacKenzie Scott establece donación récord de $42 millones para apoyar a la educación

La exesposa del magnate Jeff Bezos, MacKenzie Scott, realizó una nueva acción millonaria de su apoyo a la diversidad y la inclusión, con una donación histórica de $42 millones de dólares a la organización sin fines de lucro 10,000 Degrees, marcando un hito en su labor como filántropa al favorecer a estudiantes subrepresentados y fortalecer las oportunidades educativas.

La última ronda de donaciones de MacKenzie Scott, quien también es escritora, confirma su compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión.

Además, para su donación histórica eligió a una organización dedicada a proveer becas a estudiantes de color y comunidades subrepresentadas, en el Área de la Bahía, que amplía su acceso a la universidad para estudiantes de bajos ingresos.

Adicionalmente, MacKenzie Scott tiene un ‘compromisos de ocho cifras’ para crear becas para estudiantes nativos y fondos de dotación de Universidades Históricamente Negras (HBCU, en inglés), a través del Fondo Universitario Unido para Personas Negras (UNCF en inglés).

Billionaire MacKenzie Scott doubles down on DEI with $42 million donation. Scott gave $70 million to UNCF a few weeks ago. pic.twitter.com/VbYGUb1gBj — Dr. Jackson-Edwards (@Harvarddoc32) October 11, 2025

Un hito en la historia de la donación

La donación de $42 millones de Scott a 10,000 Degrees se convirtió en la aportación individual más grande en los 45 años de historia de la organización, que resulta claveen su estrategia de financiar canales de oportunidades para estudiantes de primera generación y de bajos ingresos, la mayoría, afroamericanos.

También ha donado recientemente decenas de millones para Native Forward, el mayor proveedor de becas del país para estudiantes nativos, también enfocada en promover la equidad racial en medio de una reducción más amplia del sector de Diversidad Equidad y Educación (DEI en inglés).

De hecho, el sello filantrópico de Scott consiste en otorgar grandes subvenciones a organizaciones centradas en la equidad, para proveerlas de capital para ampliar el acceso a estudiantes subrepresentados.

Además en septiembre, Scott donó $70 millones a la UNCF como parte de una campaña para reforzar las dotaciones comunes en 37 HBCU, con la intención de crear flujos de ingresos duraderos y reducir las brechas históricas de financiamiento a instituciones predominantemente blancas.

MacKenzie Scott y su modelo filantrópico acelerado

El modelo filantrópico de Mackenzie Scott se distingue por la velocidad en la que los recursos son entregados a las organizaciones seleccionada, sin importar que se trate de grandes cantidades de dinero y con restricciones mínimas, con la intención de que los beneficiarios puedan utilizar los fondos donde las necesidades son mayores y las oportunidades son más inmediatas.

En 2024, lanzó una convocatoria abierta a través de Yield Giving y mantiene su modelo filantrópico inusualmente ágil para beneficiarios que no están acostumbrados a donaciones importantes y flexibles.

Así, en los últimos cinco años, Scott ha donado más de $19,000 millones a miles de organizaciones, y solo el año pasado donó unos $2,000 millones entre casi 200 organizaciones enfocadas en temas como seguridad económica, la vivienda, el empleo, el desarrollo infantil y la educación postsecundaria, y la atención médica.

OUR HERO OF THE DAY IS…



Mackenzie Scott, the ex-wife to Jeff Bezos. This week Elon Musk said Scott was destroying western civilization by donating hundreds of millions to women charities and causes.



Her response, was to double her donations!



Your thoughts? pic.twitter.com/5BjcgkAbeK — Lovable Liberal and his Old English sheepdog (@DougWahl1) November 17, 2024

También ha entregado recursos para vivienda asequible, equidad en salud, educación e inclusión financiera. Su modelo da la posibilidad de financiamiento repetido para organizaciones con un desempeño comprobado y una lista creciente de instituciones centradas en la equidad.

De acuerdo con Fortune, la donación de Scott a la UNCF incluye un diseño de creación de fondos sin condiciones para acelerar la capacidad institucional en las HBCU a largo plazo.

¿Qué sigue en el plan filantrópico de MacKenzie Scott?

Scott, quien se comprometió a donar miles de millones tras su divorcio del fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha explicado buscará que sus donaciones crecientes estén alineadas con la misión de su organización y “retirar” capital de carteras que promueven directamente la movilidad económica, la educación y la salud, y luego amplificar ese impacto nuevamente a través de subvenciones sin restricciones a organizaciones sin fines de lucro.

También ha ofrecido financiamiento continuo basado en la confianza, a organizaciones de alto rendimiento y contribuciones para fortalecer las dotaciones que conviertan los objetivos de equidad en activos institucionales duraderos, en particular en las HBCU y los ecosistemas de becas que atienden a estudiantes subrepresentados.

