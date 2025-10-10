Otorgan Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela

NUEVA YORK – El Comité Noruego del Nobel decidió otorgar un reconocimiento este año a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, por su labor en pro de la paz y los derechos democráticos en el país sudamericano.

La entidad resaltó la incansable labor de Machado en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.

En una grabación de la conversación telefónica compartida por la organización en la red social X, a Machado se le escucha impresionada e incrédula con la noticia. “Dios mío”, repite. “No tengo palabras”, añadió.

“Oh my god… I have no words.”



Listen to the emotional moment this year’s laureate Maria Corina Machado finds out she has been awarded the Nobel Peace Prize.



Kristian Berg Harpviken, Director of the Norwegian Nobel Institute, shared the news with her directly before it was… pic.twitter.com/OCUpNz752k — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

“Espero que entiendan que esto es un movimiento, el logro de toda una sociedad. Soy solo una persona. Definitivamente no merezco esto”, continuó Machado mientras Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Noruego del Nobel la escuchaba.

“Me siento honrada, humilde…estoy muy agradecida”, manifestó.

La venezolana argumentó que, aunque aún no han logrado el objetivo, “estamos trabajando arduamente para lograrlo, pero estoy segura de que triunfaremos”.

“Es el más grande reconocimiento a nuestra gente que ciertamente lo merece”, planteó sobre el alcance del premio.

Machado es una de las voces clave de la oposición al régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La selección de Machado además se reporta en medio de una creciente tensión entre ese país y EE.UU., y las amenazas del presidente Donald Trump de desplegar fuerzas terrestres estadounidenses como parte de una supuesta lucha contra organizaciones narcoterroristas.

EE.UU. ya ha atacado varias lanchas en aguas del Caribe cercanas a Venezuela que alegan transportaban a nacotraficantes.