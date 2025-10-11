Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del sábado, 11 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más populares en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que otorgan a los jugadores la oportunidad de conseguir premios de millones de dólares. Si estás interesado en participar en sus sorteos o simplemente deseas estar al corriente de los últimos resultados, continúa para obtener más información.

Conoce aquí la combinación ganadora de hoy sábado, 11 de octubre de 2025 de la lotería más seguida de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres saber los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio adecuado. A continuación, te dejamos con los últimos resultados de cada sorteo:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del sábado 11 de octubre

Loto Más: 06

Super Más: 08

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del sábado 11 de octubre

Los números ganadores son: 26 01 95

SÚPER KINO TV | Números ganadores del sábado 11 de octubre

Los números ganadores son: 71 46 47 55 40 26 14 03 10 51 17 56 29 34 22 76 16 69 79 04

LOTTO POOL | Números ganadores del sábado 11 de octubre

Los números ganadores son: 05 06 15 21 28

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del sábado 11 de octubre

Los números ganadores son: 36 37 48

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, tendrás que comprar un boleto en cualquiera de los lugares de venta autorizados. Tu boleto tendrá una serie de números que debes seleccionar antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede realizar la cantidad de jugadas que quieras.

Una vez hecha la elección de tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un resguardo que has de proteger a buen seguro. Si ganas, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.

Para obtener tu premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para llevarte el acumulado acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos obtienen premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se celebran todos los días en distintos horarios. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico inicia a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más famosos de LEIDSA, ya que da a los jugadores la oportunidad de ganar grandes premios. Para jugar Súper Más, se eligen seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, obtendrás el premio mayor.

No obstante, puedes lograr premios secundarios si tu acierto es de cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra cada día a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen otros premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. Por ello, ¡no pasa nada si no los aciertas todos!

El juego consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos participantes que hayan elegido cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se celebra diariamente a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Por último, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria