Trump anuncia acuerdo con AstraZeneca para bajar precios de medicamentos en EE.UU.

El presidente Donald Trump anunció que la farmacéutica británica AstraZeneca podrá brindar sus medicamentos a Medicaid, el programa de seguro médico para personas de bajos ingresos en Estados Unidos, a precios similares a los que ofrece en otros países desarrollados.

El acuerdo, anunciado en la Casa Blanca, tiene como objetivo bajar “drásticamente” los precios de los medicamentos y equipararlos a los de otros países, de acuerdo con Trump.

Según el mandatario republicano, este acuerdo permitirá reducir drásticamente los costos para “los contribuyentes estadounidenses”.

Sin embargo, expertos en precios de medicamentos señalan que, en muchos casos, los precios que paga Medicaid ya son similares a los de Europa, por lo que el impacto real de esta medida podría ser limitado.

AstraZeneca también se comprometió a invertir $50,000 millones de dólares en investigación y desarrollo en Estados Unidos hasta 2030, incluyendo la construcción de una nueva planta en Virginia que se espera genere unos 3,600 empleos.

El beneficio que la farmacéutica británica recibirá a cambio será una exención de tres años de los aranceles impuestos a medicamentos importados.

El acuerdo sigue a uno similar alcanzado con Pfizer y forma parte de la estrategia de la administración Trump para presionar a las farmacéuticas a reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos y aumentar la producción nacional.

Con información de EFE

