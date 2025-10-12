Asesinan a Ian Watkins, exvocalista de Lostprophets, en prisión mientras cumplía condena por pedofilia

Ian Watkis, exvocalista de la banda de rock galesa ‘Lostprophets’, murió este sábado asesinado durante un ataque en la prisión británica en la que cumplía condena por varios delitos de pedofilia.

De acuerdo con un comunicado de la policía de la región de West Yorkshire (norte de Inglaterra), tras este ataque dos hombres de 25 y 43 años han sido arrestados por sospecha de asesinato y están actualmente bajo custodia policial.

La policía acudió a la prisión de Wakefield tras recibir la llamada de que un preso había sido atacado. Al llegar el hombre privado de libertad fue encontrado con heridas graves y se declaró muerto en el lugar a pesar de los intentos de reanimación de los servicios de emergencia. Medios británicos confirmaron que la persona fallecida se trataba de Ian Watkins.

Esta no fue la primera vez que Ian Watkins fue atacado en prisión. En 2023 tres reclusos apuñalaron a la exestrella de rock por lo que tuvo que ser trasladado al hospital.

El exvocalista de la banda galesa fue condenado a 29 años de cárcel en diciembre de 2013 y otros seis años de libertad condicional. Watkins admitió que cometió varios delitos sexuales, entre ellos el intento de violación y agresión sexual de una niña menor de 13 años y de un bebé.

Las autoridades ejecutaron una orden judicial por drogas y detuvieron al músico en su domicilio en Pontypridd (sur de Gales) el 21 de septiembre de 2012. Tras el arresto la policía incautó numerosos ordenadores, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento. El análisis de los dispositivos descubrió el comportamiento pedófilo del cantante.

Formada en 1997, la banda de rock galesa Lostprophets lanzó cinco álbumes de estudio en total, incluido un álbum número uno en el Reino Unido con ‘Liberation Transmission’ (2006) y otros dos sencillos que llegaron a los 10 primeros puestos de la lista de éxitos británica. Sin embargo, la agrupación se disolvió de forma inmediata tras la condena de Watkins en 2013.

