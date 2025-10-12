La secuela de ‘La Pasión de Cristo’ no contará con el elenco original

Durante todo este año se ha compartido información sobre la secuela de ‘La Pasión de Cristo’ que está desarrollando Mel Gibson, este proyecto llega más de 20 años después de que estrenara.

Por ahora, se sabe que la secuela se llamara ‘La Resurrección de Cristo’ y estará dividida en dos partes. Ahora se ha revelado que la película no contará con Jim Caviezel y Monica Bellucci, quienes interpretaron a Jesús y María Magdalena en la primera película.

Según ‘Page Six’, los actores no serán parte del elenco porque han pasado dos décadas y ya no se ven jóvenes. Hay que recordar que Caviezel se hizo popular por interpretar a Jesús, aunque en algunas entrevistas ha dicho que el personaje le perjudicó a la hora de buscar nuevos personajes.

Por otro lado, ‘Deadline’ informó que el equipo está buscando a los nuevos actores en Roma, pero aún no suenan nombres reconocidos.

El estreno de las dos partes de la secuela está programado para el 2027 y por los momentos se desconoce cuándo iniciará el rodaje.

Esta sería una de las películas más esperadas por el éxito que tuvo su primera parte. ‘La Pasión de Cristo’ muestra las últimas 12 horas de la vida de Cristo.

En el fin de semana de estreno, la producción recaudó $83 millones de dólares. Al final, terminó recaudando $370 millones de dólares en los cines norteamericanos y más de $610 millones de dólares a nivel mundial. El presupuesto de la película había sido de $30 millones de dólares.

Además del éxito en taquilla, ‘La Pasión de Cristo’ también logró tres nominaciones al premio Oscar en las categorías de Maquillaje, Cinematografía y Banda Sonora Original.

