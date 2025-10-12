La producción de la nueva película de ‘Jumanji’ comenzará en noviembre

Finalmente, el próximo mes comenzará la producción de una nueva película de ‘Jumanji’. Esta forma parte del mismo universo creado por Jake Kasdan en 2017, el cual es considerado como la adaptación moderna del libro homónimo publicado en 1981.

Por los momentos, se desconoce la trama de la nueva película, aunque sí se ha confirmado que Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan se mantendrán en el elenco.

La producción de esta nueva entrega estará a cargo de Matt Tolmach, Johnson, Dany García, Hiram García y el mismo Kasdan. Se tiene previsto que el estreno sea el 11 de diciembre de 2026.

Hay que recordar que la primera versión cinematográfica de ‘Jumanji’ data de 1995, y en ese momento el elenco estuvo encabezado por Robin Williams, Kirsten Dunst y David Alan Grier. En 2005, estrenó ‘Zathura: A Space Adventure’, película que también pertenece a este universo.

Sin embargo, la saga tomó mucha más popularidad con ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’ de Kasdan estrenada en 2017, la cual tuvo su secuela en 2019, titulada ‘Jumanji: The Next Level’. El nombre de esta tercera parte aún no ha sido revelado.

Aunque se ha revelado poco de esta nueva película, ‘The Hollywood Reporter’ informa que Brittany O’Grady, conocida por ser parte de la primera temporada de ‘The White Lotus’, se unirá al elenco.

