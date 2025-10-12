La psoriasis es una de las enfermedades dermatológicas más comunes. Pero, a pesar de esto, todavía persisten mitos y malentendidos sobre ella. Esto no solo puede desinformar a quienes buscan entender la enfermedad, sino que también puede perpetuar estigmas que afectan a quienes la padecen.

Tan solo en los Estados Unidos se calcula que esta enfermedad puede afectar a más de 7,5 millones de personas. Esto significa que cerca del 3% de la población adulta la padece, lo que la convierte en una de las enfermedades autoinmunitarias más comunes. La tasa más alta de prevalencia se encuentra en la población con edades entre los 61 y 70 años, siendo también más común en la población caucásica que en la afroamericana.

A continuación te vamos a explicar, de la mano del Dr. Alejando Molina, dermatólogo en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, España, cinco mitos y cinco verdades sobre la psoriasis.

Cinco mitos sobre la psoriasis

La psoriasis es contagiosa

Este es quizás uno de los mitos más extendidos sobre esta enfermedad y también uno contra el que más se ha luchado por desterrarlo. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a la piel y otros órganos y que se origina porque existen una serie de mutaciones o alteraciones genéticas que predisponen a la persona a padecer la enfermedad. “Sobre este trasfondo genético, una serie de desencadenantes pueden hacer la enfermedad aparezca y se produzca el proceso de inflamación de la piel con la aparición de las lesiones. Pero no está producida por ningún agente infeccioso, sino que es una alteración del sistema inmunológico y por tanto no puede contagiarse”, explica el Dr. Molina.

El agua de mar mejora la psoriasis

Este es un mito muy repetido y que incluso se sustenta con historias personales que justifican la frase. Sin embargo, el agua de mar no mejora la psoriasis. “Lo que la mejora es la exposición al sol. Pero cuidado, porque esta tiene que ser moderada, evitando los picos de radiación solar y usando protección”, comenta el dermatólogo. El sol ejerce en las enfermedades inflamatorias de la piel un efecto beneficioso y de hecho uno de los tratamientos para esta enfermedad es el uso de cabinas de fototerapia.

La psoriasis es solo una alteración cosmética

Múltiples estudios durante los últimos años han demostrado que la inflamación de la psoriasis va más allá de la piel. “Es una enfermedad que también puede afectar a las articulaciones, por ejemplo, ocasionando lo que se conoce como artritis psoriásica. Y esta inflamación dentro del cuerpo, que llamamos sistémica, puede afectar a otros órganos y aparatos”, comenta el experto. Así, se sabe que la psoriasis también incrementa el riesgo cardiovascular cuando no está bien controlada.

La psoriasis no duele ni produce picor

“En los libros de texto más antiguos se decía que las placas de psoriasis eran asintomáticas, pero la investigación actual se ha demostrado que esto no es así”, asegura el Dr. Molina. Es posible que haya pacientes que no tengan ningún tipo de síntoma, ni picor ni dolor. Pero muchas otras personas sí que pueden sentir dolor cuando las placas se agrietan y también es muy frecuente el picor. “Y el picor puede alterar de forma muy importante la calidad de vida de estas personas, porque influye en todos los sentidos, incluso en la calidad del sueño”, añade el dermatólogo.

Ciertos alimentos empeoran/mejoran la psoriasis

Hasta la fecha no ha habido ninguna investigación que haya sido capaz de demostrar que hay un alimento en concreto que pueda mejorar o empeorar la psoriasis. “Sí que tenemos patrones de dieta que tienen un efecto antiinflamatorio. Y como la psoriasis es una enfermedad inflamatoria, seguir alguno de estos patrones puede ayudar en su manejo”, explica el experto.

Cinco verdades sobre la psoriasis

Una infección puede desencadenar la psoriasis

Como hemos dicho anteriormente, la psoriasis no es contagiosa. Pero en cambio una infección sí que la puede llegar a desencadenar. “En concreto un tipo de psoriasis, que es la psoriasis en gotas, puede desencadenarse con una infección, siendo las más comunes las producidas por estreptococos en la faringe”, explica el Dr. Molina. Lo que sucede es que los estreptococos que producen la faringitis estimulan el sistema inmune por un mecanismo que se llama superantígeno. Esto ocasiona que muchos linfocitos se activen, entre ellos algunos que están relacionados con la psoriasis, y esto produce un brote de psoriasis en gotas. “Sigue sin ser contagiosa, pero se desencadena como consecuencia de una infección”.

El estrés empeora la psoriasis

El estrés, aunque sea algo que percibimos como emocional, tiene una repercusión también en nuestra fisiología. “El estrés incrementa distintas moléculas dentro de nuestro cuerpo, como puede ser el cortisol. Esto tiene un efecto sobre el sistema inmunitario, y por lo tanto cuando nos estresamos nuestro sistema inmune también se resiente”, comenta el dermatólogo. De esta forma, una situación de estrés puede hiperactivar el sistema inmune y hacer que por tanto empeore la psoriasis o incluso en pacientes en los que no está presente la enfermedad hacer que esta debute.

La psoriasis no tiene cura

Si entendemos como cura un tratamiento que aplicado durante un tiempo consigue que la enfermedad desaparezca y esta no vuelva a reproducirse, entonces por desgracia tenemos que decir que es cierto que la psoriasis, hoy en día, no tiene cura. “Se trata de una enfermedad crónica que necesita un tratamiento continuo. Las personas con psoriasis deben administrarse de forma regular su medicación para tenerla controlada”, comenta el Dr. Molina.

La obesidad y el tabaquismo son más frecuentes en personas con psoriasis

Distintos estudios muestran que las personas con psoriasis tienen una mayor prevalencia de obesidad y tabaquismo. “No está claro si estaban antes de la psoriasis o son una consecuencia. Lo que sí se puede decir es que son dos factores que incrementan la inflamación sistémica”, explica el dermatólogo. Así, la obesidad, y en concreto la grasa abdominal, actúa como un amplificador de la inflamación. Por su parte, el tabaco contiene muchos productos tóxicos que incrementan la inflamación. “Ambos son dos factores que hacen que la psoriasis sea más grave y difícil de tratar”.

Las lesiones de psoriasis pueden producirse en lugares de traumatismos

Este fenómeno es conocido como el “fenómeno de Koebner” o “respuesta de Koebner”. Se refiere a la aparición de lesiones psoriásicas en áreas de la piel que han sido traumatizadas o heridas de alguna manera. “Estas lesiones pueden surgir tras rasguños, cortes, quemaduras, picaduras de insectos, tatuajes, o cualquier otro tipo de lesión cutánea” explica el Dr. Molina. No todos los pacientes con psoriasis experimentarán el fenómeno de Koebner, pero es un fenómeno bien documentado.

