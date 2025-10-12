Megan Fox se suma al elenco de ‘Five Nights at Freddy’s 2’

Universal Pictures y Blumhouse confirmaron oficialmente que Megan Fox formará parte del elenco de ‘Five Nights at Freddy’s 2’, la esperada secuela de la película de terror basada en el popular videojuego homónimo. La actriz prestará su voz a al personaje de Toy Chica, una de las animatrónicas más reconocidas del universo creado por Scott Cawthon.

La película, dirigida nuevamente por Emma Tammi, llegará a los cines el 5 de diciembre y contará con el regreso de Josh Hutcherson como el guardia de seguridad nocturno acosado por las inquietantes criaturas del restaurante embrujado Freddy Fazbear’s Pizza.

Además de Fox, la producción sumará a MatPat, conocido creador de contenido y experto en teorías de videojuegos, quien dará voz a Toy Bonnie, y al actor de doblaje Kellen Goff, encargado de interpretar a Toy Freddy, ampliando el catálogo de personajes que formarán parte de la nueva entrega, informó Variety.

“Cualquiera puede sobrevivir cinco noches. Esta vez, no habrá segundas oportunidades“, dice el nuevo eslogan de la cinta.

La primera entrega de Five Nights at Freddy’s, estrenada en octubre de 2023, fue un éxito en taquilla con más de $297 millones de dólares recaudados a nivel mundial, convirtiéndose en la película más exitosa en la historia de Blumhouse, incluso mientras se estrenaba simultáneamente en la plataforma Peacock.

El anuncio del nuevo reparto se realizó durante el panel BlumFest de Jason Blum en la Comic-Con de Nueva York, donde también se revelaron adelantos de otros proyectos de la productora, entre ellos ‘Black Phone 2’ y el videojuego ‘Sleep Awake’.

Megan Fox, reconocida por su trabajo en ‘Transformers’ y más recientemente en ‘Subservience’ junto a Michele Morrone, continúa reforzando su regreso al cine con proyectos de acción y terror.

En los últimos años, Megan ha participado en producciones como ‘Till Death’, ‘Night Teeth’, ‘Big Gold Brick’ y ‘The Expendables 4’.

