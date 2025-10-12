Piden $6.8 millones de dólares antiguo hogar de Judy Garland en Cape Cod

Está en venta una mansión en Cape Cod, Massachusetts, que fue hogar de la actriz Judy Garland y de su hija Liza Minnelli. Está disponible por $6.8 millones de dólares, aunque no es la primera vez que está disponible en este año.

Garland no fue dueña de la propiedad, sino que la alquiló durante la década de los 60 mientras que su hija era parte de ‘Cape Cod Melody Tent’.

Los actuales dueños de la residencia la compraron en 1990 por $930,000 dólares. La primera vez que intentaron venderla fue en enero de este año y tenía un precio de $7.5 millones de dólares, pero la falta de interesados hizo que su precio se rebajara.

En el listado, disponible en la página web de Berkshire Hathaway HomeServices Robert Paul Properties, se describe como un “magnífica residencia ofrece la mejor experiencia de vida al estilo Cape Cod. Con una ubicación privilegiada a un paso de la playa y el club náutico, un porche envolvente le da la bienvenida al acercarse, ideal para recibir invitados o relajarse con la suave brisa marina y un impresionante paisaje”.

La casa principal tiene una extensión de 5,058 pies cuadrados distribuidos en siete dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Aunque la propiedad se construyó originalmente en 1890, la casa se mantiene en buen estado gracias a reformas y mantenimiento que se le ha hecho en los últimos años.

Sobre el interior, se dice que “la elegante distribución equilibra la amplitud con la intimidad, con vistas fascinantes desde casi todas las habitaciones y detalles cuidados, como suelos de madera y techos con vigas”.

La propiedad también tiene suficientes áreas verdes para relajarse al aire libre, o para compartir con familiares y amigos.

Sigue leyendo:

• Roseanne Barr recibió más de lo que pedía por su casa en Hawái

• Piden $17 millones de dólares por antigua casa de Gisele Bündchen en Manhattan

• La mansión de Gisele Bündchen en Miami está lista