Roseanne Barr recibió más de lo que pedía por su casa en Hawái

Hace unos días, la actriz Roseanne Barr recibió la buena noticia de que había encontrado un comprador para su casa en Hawái, la cual entró al mercado de bienes raíces en septiembre de este año.

La propiedad, ubicada en Honokaa, entró al mercado por $1.95 millones de dólares, pero realmente la venta se cerró por una cifra superior. Barr terminó recibiendo $2.6 millones de dólares, es decir, 30% más de su precio original.

Paul Stukin, fundador y CEO de Deep Blue HI, le dijo a ‘Mansion Global’ que la propiedad generó furor en el mercado. De hecho, se vendió por $65,.000 dólares más de lo que pedía. Los compradores llegaron desde cinco estados diferentes, las islas vecinas y tres países europeos”.

Barr se terminó ganando casi $1 millón de dólares más de los $1.78 millones de dólares que ella pagó por el sitio en 2007. Aunque también se debe resaltar que la actriz invirtió dinero en hacer reformas al sitio, incluso, le declaró a ‘Robb Report’: “cuando compré la propiedad en Honokaa, también queríamos construir una vivienda sostenible y ayudar a alimentar a las familias hawaianas con dificultades económicas”.

Tras la venta, el agente hizo una publicación en sus redes sociales presumiendo la vivienda.

Por ahora se desconoce la identidad de los compradores, aunque sí se sabe que podrán disfrutar de una casa de 2,716 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cuatro baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Para el agente de bienes raíces encargado de la venta no es sorprendente que la propiedad haya sido atractiva, pues “Solo aquí puedes recorrer una granja de macadamia por la mañana y un sendero en la selva tropical a la hora del almuerzo”, según le dijo a ‘Mansion Global’.

Esta propiedad ha sido de gran importancia para Barr, incluso, fue escenario de su reality show ‘Roseanne’s Nuts’.

