Rosé tuvo una gran pelea con Bruno Mars antes de grabar el video de ‘APT’

La cantante surcoreana Rosé reveló que tuvo una discusión con el cantante Bruno Mars antes de la grabación del video musical del mega éxito ‘APT’.

Bruno Mars y Rosé, quien pertenece a la exitosa banda de K-Pop BLACKPINK, trabajaron juntos en la canción ‘APT’, un tema que acumuló millones de reproducciones en las plataformas de streaming y se convirtió en un éxito en redes sociales. Se trata de una canción de sonido pegadizo de pop-rock/pop-punk que se volvió un éxito instantáneo para la carrera de la joven artista y el veterano intérprete.

Rosé participó en una entrevista con Vogue y en la conversación le preguntaron por una anécdota que nadie sabía de su amistad con Bruno Mars. Aunque dudó por un segundo, Rosé habló sobre la pelea que tuvo con Bruno Mars.

Según dijo, tuvo una gran pelea con Bruno Mars antes de la grabación del video.Sin embargo, se reconciliaron en el set y la situación no pasó a mayores.

“Bruno y yo… ¡Dios mío! No sé si puedo decirlo, pero tuve una pelea tremenda con Bruno justo antes de grabar el videoclip. Pero nos reconciliamos en el set, así que no pasó nada. ¡Dios mío, me va a matar! No peleemos, seamos amigos”, dijo.

ROSÉ reveals to Vogue that she and Bruno Mars had a fight right before the ‘APT.’ music video shoot. pic.twitter.com/chlsgj1vCK — Pop Base (@PopBase) October 11, 2025

A pesar de que comenzó contando la anécdota, Rosé no detalló cuál fue el motivo de la discusión. Sin embargo, dejó claro que tiene una excelente relación con su colega.

La canción APT no solo fue un éxito en reproducciones, sino que también se llevó el premio como “Canción del Año” en los MTV Video Music Awards (VMAs) de 2025.

Rosé subió al escenario para recibir el premio y en su discurso de aceptación agradeció a Bruno Mars por darle la oportunidad. “Siento que este es un momento muy importante para mí y para muchas otras personas. Muchísimas gracias, Bruno. No puedo creer esto. Te voy a llamar después, gracias por creer en mí”, dijo al recibir el premio.

La artista continuó su discurso diciendo: “Doce años después, dedico este premio a mi yo de 16 años que soñó y a todos los que han visto cómo me convertí en la artista que soy hoy. Cada uno de ustedes me ha puesto aquí… Ahora creo que no hay impostores en el mundo cuando MTV me ha otorgado este premio en los VMAs”.