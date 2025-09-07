MTV VMAs 2025: Lista completa de ganadores

Este domingo se celebraron los Premios MTV a los Videos Musicales 2025 en el UBS Arena en Nueva York.

Entre las más nominadas de esta edición se encontraba Lady Gaga, quien lideraba la lista con 12 nominaciones. En la lista seguía Bruno Mars, con 11 nominaciones; Kendrick Lamar con 10, Sabrina Carpenter y ROSÉ de BLACKPINK con ocho cada cual, y Ariana Grande y The Weeknd con siete cada uno.

Lady Gaga se alzó con el premio artista del año. ROSÉ y Bruno Mars triunfaron en la categoría ‘Canción del Año’ por su tema ‘APT’.

Entre los reconocimientos especiales se encuentra el premio Video Vanguard Award que recibió Mariah Carey. Busta Rhymes recibió el Rock the Bells Visionary Award y Ricky Martin fue honrado honrado con el primer Latin Icon Award.

A continuación la lista de ganadores de esta edición de los MTV VMAs 2025:

Video del Año

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Artista del Año

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga (GANADORA)

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Canción del Año

Alex Warren – “Ordinary”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Doechii – “Anxiety”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Gracie Abrams – “I Love You, I’m Sorry”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Lorde – “What Was That”

ROSÉ & Bruno Mars – “APT.” (GANADORES)

Tate McRae – “Sports Car”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Tate McRae se presentó en el escenario de los MTV VMAs 2025. Crédito: Charles Sykes | AP

Mejor artista nuevo

Alex Warren (GANADOR)

sombr

The Marías

Mejor Artista Pop

Ariana Grande

Charli xcx

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Actuación Push del Año de MTV

Agosto 2024 – Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Septiembre 2024 – Ayra Starr – “Last Heartbreak Song”

Octubre 2024 – Mark Ambor – “Belong Together”

Noviembre 2024 – Lay Bankz – “Graveyard”

Diciembre 2024 – Dasha – “Bye Bye Bye”

Enero 2025 – KATSEYE – “Touch” (GANADORAS)

Febrero 2025 – Jordan Adetunji – “Kehlani”

Marzo 2025 – Leon Thomas – “Yes It Is”

Abril 2025 – Livingston – “Shadow”

Mayo 2025 – Damiano David – “Next Summer”

Junio 2025 – Gigi Perez – “Sailor Song”

Julio 2025 – Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out”

Mejor colaboración

Bailey Zimmerman with Luke Combs – “Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)”

Kendrick Lamar & SZA – “Luther”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Post Malone feat. Blake Shelton – “Pour Me A Drink”

ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”

Selena Gomez, benny blanco – “Sunset Blvd”

Mejor Pop

Alex Warren – “Ordinary”

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Mejor Hip-Hop

Doechii – “Anxiety”

Drake – “NOKIA”

Eminem feat. Jelly Roll – “Somebody Save Me”

GloRilla ft. Sexyy Red – “Whatchu Kno About Me”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

LL Cool J feat. Eminem – “Murdergram Deux”

Travis Scott – “4X4”

Mejor R&B

Chris Brown – “Residuals”

Leon Thomas & Freddie Gibbs – “MUTT (REMIX)”

GANADORA: Mariah Carey – “Type Dangerous”

PARTYNEXTDOOR – “N o C h i l l”

Summer Walker – “Heart of a Woman”

SZA – “Drive”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Mejor Alternativo

Gigi Perez – “Sailor Song”

Imagine Dragons – “Wake Up”

Lola Young – “Messy”

mgk & Jelly Roll – “Lonely Road”

sombr – “Back to Friends” (GANADOR)

The Marías – “Back to Me”

Mejor Rock

Coldplay – “All My Love”

Evanescence – “Afterlife” (From the Netflix Series Devil May Cry)

Green Day – “One Eyed Bastard”

Lenny Kravitz – “Honey”

Linkin Park – “The Emptiness Machine”

Twenty One Pilots – “The Contract”

Mejor Latin

Bad Bunny – “BAILE INoLVIDABLE”

J Balvin – “Rio”

KAROL G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Peso Pluma – “LA PATRULLA”

Rauw Alejandro & Romeo Santos – “Khé?”

Mejor K-Pop

aespa – “Whiplash”

JENNIE – “like JENNIE”

Jimin – “Who”

JISOO – “earthquake”

LISA ft. Doja Cat & RAYE – “Born Again” (GANADORA)

Stray Kids – “Chk Chk Boom”

ROSÉ – “toxic till the end”

Mejor Afrobeats

Asake & Travis Scott – “Active”

Burna Boy ft. Travis Scott – “TaTaTa”

MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It To The Max (FLY) (Remix)”

Rema – “Baby (Is It a Crime)”

Tems feat. Asake – “Get It Right”

Tyla – “Push 2 Start” (GANADORA)

Wizkid feat. Brent Faiyaz – “Piece of My Heart”

Mejor Country

Chris Stapleton – “Think I’m In Love With You”

Cody Johnson with Carrie Underwood – “I’m Gonna Love You”

Jelly Roll – “Liar”

Lainey Wilson – “4x4xU”

Megan Moroney – “Am I Okay?” (GANADORA)

Morgan Wallen – “Smile”

Mejor Álbum

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I’m the Problem

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Mejor Video en Formato Largo

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Bad Bunny – “DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Short Film)”

Damiano David – “Funny Little Stories”

Mac Miller – “Balloonerism”

Miley Cyrus – “Something Beautiful”

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

Video para Bien

Burna Boy – “Higher”

Charli xcx – “Guess featuring Billie Eilish”

Doechii – “Anxiety”

Eminem feat. Jelly Roll – “Somebody Save Me”

Selena Gomez, benny blanco – “Younger And Hotter Than Me”

Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – “Sleepwalking”

Mejor Dirección

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Charli xcx – “Guess featuring Billie Eilish”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Mejor Dirección de Arte

Charli xcx – “Guess featuring Billie Eilish”

Kendrick Lamar – “Not Like Us

Lady Gaga – “Abracadabra”

Lorde – “Man of the Year”

Miley Cyrus – “End of the World”

ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”

Mejor Cinematografía

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Miley Cyrus – “Easy Lover”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Mejor Edición

Charli xcx – “Guess featuring Billie Eilish”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Tate McRae – “Just Keep Watching “(From F1 The Movie)

Mejor Coreografía

Doechii – “Anxiety”

FKA twigs – “Eusexua”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Tyla – “Push 2 Start”

Zara Larsson – “Pretty Ugly

Mejores Efectos Visuales

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Lady Gaga – “Abracadabra”

ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Tate McRae – “Just Keep Watching “(From F1 The Movie)

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

