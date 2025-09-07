MTV VMAs 2025: Lista completa de ganadores
La cantante Lady Gaga se alzó con el premio 'Artista del Año' en los MTV Video Music Awards
Este domingo se celebraron los Premios MTV a los Videos Musicales 2025 en el UBS Arena en Nueva York.
Entre las más nominadas de esta edición se encontraba Lady Gaga, quien lideraba la lista con 12 nominaciones. En la lista seguía Bruno Mars, con 11 nominaciones; Kendrick Lamar con 10, Sabrina Carpenter y ROSÉ de BLACKPINK con ocho cada cual, y Ariana Grande y The Weeknd con siete cada uno.
Lady Gaga se alzó con el premio artista del año. ROSÉ y Bruno Mars triunfaron en la categoría ‘Canción del Año’ por su tema ‘APT’.
Entre los reconocimientos especiales se encuentra el premio Video Vanguard Award que recibió Mariah Carey. Busta Rhymes recibió el Rock the Bells Visionary Award y Ricky Martin fue honrado honrado con el primer Latin Icon Award.
A continuación la lista de ganadores de esta edición de los MTV VMAs 2025:
Video del Año
Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
Billie Eilish – “Birds of a Feather”
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”
ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”
Artista del Año
Bad Bunny
Beyoncé
Kendrick Lamar
Lady Gaga (GANADORA)
Morgan Wallen
Taylor Swift
The Weeknd
Canción del Año
Alex Warren – “Ordinary”
Billie Eilish – “Birds of a Feather”
Doechii – “Anxiety”
Ed Sheeran – “Sapphire”
Gracie Abrams – “I Love You, I’m Sorry”
Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”
Lorde – “What Was That”
ROSÉ & Bruno Mars – “APT.” (GANADORES)
Tate McRae – “Sports Car”
The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”
Mejor artista nuevo
Alex Warren (GANADOR)
sombr
The Marías
Mejor Artista Pop
Ariana Grande
Charli xcx
Justin Bieber
Lorde
Miley Cyrus
Sabrina Carpenter
Tate McRae
Actuación Push del Año de MTV
Agosto 2024 – Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”
Septiembre 2024 – Ayra Starr – “Last Heartbreak Song”
Octubre 2024 – Mark Ambor – “Belong Together”
Noviembre 2024 – Lay Bankz – “Graveyard”
Diciembre 2024 – Dasha – “Bye Bye Bye”
Enero 2025 – KATSEYE – “Touch” (GANADORAS)
Febrero 2025 – Jordan Adetunji – “Kehlani”
Marzo 2025 – Leon Thomas – “Yes It Is”
Abril 2025 – Livingston – “Shadow”
Mayo 2025 – Damiano David – “Next Summer”
Junio 2025 – Gigi Perez – “Sailor Song”
Julio 2025 – Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out”
Mejor colaboración
Bailey Zimmerman with Luke Combs – “Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)”
Kendrick Lamar & SZA – “Luther”
Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”
Post Malone feat. Blake Shelton – “Pour Me A Drink”
ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”
Selena Gomez, benny blanco – “Sunset Blvd”
Mejor Pop
Alex Warren – “Ordinary”
Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
Ed Sheeran – “Sapphire”
Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”
ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Mejor Hip-Hop
Doechii – “Anxiety”
Drake – “NOKIA”
Eminem feat. Jelly Roll – “Somebody Save Me”
GloRilla ft. Sexyy Red – “Whatchu Kno About Me”
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
LL Cool J feat. Eminem – “Murdergram Deux”
Travis Scott – “4X4”
Mejor R&B
Chris Brown – “Residuals”
Leon Thomas & Freddie Gibbs – “MUTT (REMIX)”
GANADORA: Mariah Carey – “Type Dangerous”
PARTYNEXTDOOR – “N o C h i l l”
Summer Walker – “Heart of a Woman”
SZA – “Drive”
The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”
Mejor Alternativo
Gigi Perez – “Sailor Song”
Imagine Dragons – “Wake Up”
Lola Young – “Messy”
mgk & Jelly Roll – “Lonely Road”
sombr – “Back to Friends” (GANADOR)
The Marías – “Back to Me”
Mejor Rock
Coldplay – “All My Love”
Evanescence – “Afterlife” (From the Netflix Series Devil May Cry)
Green Day – “One Eyed Bastard”
Lenny Kravitz – “Honey”
Linkin Park – “The Emptiness Machine”
Twenty One Pilots – “The Contract”
Mejor Latin
Bad Bunny – “BAILE INoLVIDABLE”
J Balvin – “Rio”
KAROL G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”
Peso Pluma – “LA PATRULLA”
Rauw Alejandro & Romeo Santos – “Khé?”
Mejor K-Pop
aespa – “Whiplash”
JENNIE – “like JENNIE”
Jimin – “Who”
JISOO – “earthquake”
LISA ft. Doja Cat & RAYE – “Born Again” (GANADORA)
Stray Kids – “Chk Chk Boom”
ROSÉ – “toxic till the end”
Mejor Afrobeats
Asake & Travis Scott – “Active”
Burna Boy ft. Travis Scott – “TaTaTa”
MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It To The Max (FLY) (Remix)”
Rema – “Baby (Is It a Crime)”
Tems feat. Asake – “Get It Right”
Tyla – “Push 2 Start” (GANADORA)
Wizkid feat. Brent Faiyaz – “Piece of My Heart”
Mejor Country
Chris Stapleton – “Think I’m In Love With You”
Cody Johnson with Carrie Underwood – “I’m Gonna Love You”
Jelly Roll – “Liar”
Lainey Wilson – “4x4xU”
Megan Moroney – “Am I Okay?” (GANADORA)
Morgan Wallen – “Smile”
Mejor Álbum
Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
Kendrick Lamar – GNX
Lady Gaga – Mayhem
Morgan Wallen – I’m the Problem
Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Mejor Video en Formato Largo
Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
Bad Bunny – “DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Short Film)”
Damiano David – “Funny Little Stories”
Mac Miller – “Balloonerism”
Miley Cyrus – “Something Beautiful”
The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”
Video para Bien
Burna Boy – “Higher”
Charli xcx – “Guess featuring Billie Eilish”
Doechii – “Anxiety”
Eminem feat. Jelly Roll – “Somebody Save Me”
Selena Gomez, benny blanco – “Younger And Hotter Than Me”
Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – “Sleepwalking”
Mejor Dirección
Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
Charli xcx – “Guess featuring Billie Eilish”
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Lady Gaga – “Abracadabra”
ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Mejor Dirección de Arte
Charli xcx – “Guess featuring Billie Eilish”
Kendrick Lamar – “Not Like Us
Lady Gaga – “Abracadabra”
Lorde – “Man of the Year”
Miley Cyrus – “End of the World”
ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”
Mejor Cinematografía
Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
Ed Sheeran – “Sapphire”
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Lady Gaga – “Abracadabra”
Miley Cyrus – “Easy Lover”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Mejor Edición
Charli xcx – “Guess featuring Billie Eilish”
Ed Sheeran – “Sapphire”
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Lady Gaga – “Abracadabra”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Tate McRae – “Just Keep Watching “(From F1 The Movie)
Mejor Coreografía
Doechii – “Anxiety”
FKA twigs – “Eusexua”
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Lady Gaga – “Abracadabra”
Tyla – “Push 2 Start”
Zara Larsson – “Pretty Ugly
Mejores Efectos Visuales
Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
Lady Gaga – “Abracadabra”
ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Tate McRae – “Just Keep Watching “(From F1 The Movie)
The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”
