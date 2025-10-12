Víctima de 11 años en Nueva York, asesinado en aparente acto de represalia, según fuente

Un menor proveniente de Newburgh, Nueva York, fue asesinado a tiros por otro niño en un presunto acto de venganza por un tiroteo previo que implicó al hermano mayor de la víctima, informó una fuente.

Los amigos y familiares identificaron al joven asesinado como Matthew.

El niño estaba dentro de su casa en North Miller Street con otros tres menores de edad, cuando el supuesto tirador, que tiene apenas 13 años, abrió fuego, explicó el fiscal de distrito del condado de Orange, David Hoovler.

“Había cuatro personas en el área inmediata cuando le dispararon al niño”, señaló Hoovler. En la escena se encontró un arma no registrada, agregó.

El pistolero, del cual no se ha dado a conocer públicamente su nombre, fue acusado de asesinato en segundo grado.

Hoovler se negó a dar el motivo del tiroteo mortal, pero manifestó que todos los niños tenían redes sociales.

“En general, lo que estamos viendo con los jóvenes es que no comprenden el carácter definitivo de apretar el gatillo y el hecho de que afectará sus vidas para siempre”, dijo.

“Muchos de ellos carecen de las habilidades interpersonales necesarias para tratar cara a cara”, indicó. “Carecen de las habilidades habituales de resolución de disputas necesarias para resolver algunas de estas situaciones sin que desemboquen en violencia”.

Otra fuente señaló que el tiroteo fatal, que conmocionó a la comunidad del Valle del Hudson, se llevó a cabo en represalia a una balacera anterior que involucró al hermano mayor de Matthew. Hasta el momento no se han dado a conocer más precisiones sobre el hecho de violencia.

La familia de la víctima rechazó hacer comentarios, pero un amigo habló sobre él, informó New York Post.

“Él siempre andaba en bicicleta por aquí”, expresó el amigo de la víctima, Jaleel Hargrove, que llevaba una camiseta con la foto del niño muerto que decía “Descansa en paz, Matthew”.

“Jugaba al baloncesto con nosotros”, dijo el joven de 17 años. “Salíamos a pasear en bicicleta. Me dolió mucho saber que había fallecido.

“Veo gente que está afiliada a pandillas”, añadió. “Nunca quiso hacer nada parecido, solo quería enriquecerse, decía”.

⚠️ WARNING: This post contains descriptions of violence, murder, & child victims



A 13-year-old boy has been charged with second-degree murder for the fatal shooting of Matthew, an 11-year-old boy, inside his family's home on North Miller Street, Newburgh, New York, on Thursday.… pic.twitter.com/bq1VDo9gNH — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 11, 2025

Un monumento improvisado en honor a Matthew fue hecho con globos, velas, flores y billetes de uno y cinco dólares rotos estaban frente a su casa el sábado en la noche.

Un arreglo floral decía: “Eras como mi mejor amigo, mi hermano menor y mi primo falso a la vez. No puedo creer que te hayas ido. Me duele mucho. No merecías a este bebé, lo siento. Te quiero, amigo”.

Hargrove recordó a su amigo como alguien que estaba “siempre solo”, pero “siempre de buen humor, montando en bicicleta en algún lugar o jugando baloncesto”.

“La última vez que lo vi fue el martes”, dijo Hargrove. “Estaba aquí jugando baloncesto”, dijo. “Me pidió un dólar para comprar un refresco para la tienda. Le di un dólar”.

Una vecina que se identificó como Jenna, de 25 años, se despertó repentinamente por el sonido de los disparos el jueves.

“Me volví a dormir porque oigo disparos todo el tiempo”, manifestó.

“Este es el único que llegó a los titulares porque es como si fueran niños, pero hay disparos todo el tiempo”.

Asimismo, Hargrove tenía un mensaje para el adolescente que le quitó la vida a su amigo.

“Lo que hiciste está mal, porque él era joven, solo tenía 11 años, y te mereces el tiempo que te den por ello”.

