Niño mató a otro en un hogar en Nueva York: acusación tras tiroteo

Un niño de 13 años fue arrestado y acusado de la muerte de otro menor en Newburgh, Nueva York.

El sospechoso enfrenta un cargo de homicidio en segundo grado después de que un niño de 11 años fuese baleado temprano el jueves dentro de una vivienda en North Miller St. Originalmente se había dicho que la víctima se había baleado a sí misma mientras jugaba con una pistola.

Aún no se sabe con certeza cómo ocurrió la tragedia, pero la policía informó que los agentes recuperaron un arma de fuego y que otro niño fue detenido dentro de las 12 horas posteriores al incidente.

“Tres menores de interés fueron identificados y rápidamente localizados por la policía”, informaron las autoridades de Newburgh. La policía no ha revelado el nombre de ninguno de los niños, pero indicó que no son familiares, acotó CBS News. La investigación del incidente continúa abierta.

El Departamento de Policía de Newburgh informó que el jueves, alrededor de las 8:17 a.m., los agentes acudieron a una vivienda en North Miller St. tras recibir el reporte de un tiroteo. Al llegar encontraron dentro de la vivienda a un niño ya muerto por una herida de bala. El dramático hallazgo llevó a un cierre escolar, reportó Patch.com.

Previamente esta semana un niño de 14 años fue acusado de homicidio tras presuntamente disparar a un joven cerca de un parque en Mount Holly (Nueva Jersey) en septiembre.

También el mes pasado un joven de 17 años recibió un disparo en el cuello, aparentemente de manera accidental por parte de su padre en su hogar en Brooklyn (NYC). En junio un quinceañero fue acusado de matar a su amigo de 14 años jugando con pistola en un hogar en Queens (NYC). Además una niña de 14 años recibió un disparo aparentemente accidental en la cara por parte de un amigo que “jugaba” con su arma dentro de un apartamento en El Bronx (NYC).

A fines de mayo un niño de 8 años le disparó a otro en un hogar en Jersey City (NJ). En abril la fiscalía denunció que un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) tenía 15 armas esparcidas por su casa en Queens al alcance de su bebé de 15 meses.