Victoria Beckham reveló que se quitó los implantes para ser tomada en serio y dejar su imagen de WAG

Victoria Beckham reveló en su nuevo documental de Netflix que una de las decisiones más significativas de su vida personal y profesional fue retirarse los implantes mamarios que marcaron su imagen durante los años en que era considerada una de las WAGs más emblemáticas.

La diseñadora británica, de 51 años, reflexionó sobre su transformación física y emocional tras la fama global que alcanzó como parte de las Spice Girls y por su matrimonio con el exfutbolista David Beckham.

“Enterré esos pechos. No sé a dónde fueron, pero se fueron. Probablemente estén flotando en el Mediterráneo”, bromeó la ex “Posh Spice” al recordar los años en que su look con extensiones, escotes y bronceado artificial, definió el estilo WAG durante el Mundial de Alemania 2006.

Sin embargo, detrás del cambio estético, Beckham confesó que existía una búsqueda más profunda sobre la necesidad de redefinir su identidad y ser tomada en serio como profesional dentro de una industria tan exigente como la moda.

“Pasé mucho tiempo después de las Spice Girls buscando mi propósito y no sabía cuál era. Supongo que por eso me vestía así. Había muchas extensiones, blusas ajustadas y mucho bronceado”, admitió.

La empresaria reconoció que el diseñador francés Roland Mouret fue una figura clave en esa transición, debido a que él quien la animó a adoptar un estilo más sobrio y auténtico, dando paso al nacimiento de la marca Victoria Beckham, hoy reconocida por su elegancia minimalista y su enfoque en la sofisticación discreta.

“Roland me animó a ser yo misma y a no sentirme obligada a ser algo que no era. Fue entonces cuando pude expresarme a través de mis colecciones”, explicó.

Actualmente, Victoria lidera con éxito su firma homónima de lujo, que se ha posicionado como una de las más respetadas en el circuito internacional de la moda. Su evolución, asegura, no fue solo una cuestión estética, sino un paso esencial hacia su independencia artística y empresarial.

“Fue una decisión personal, pero también profesional. Quería que mi trabajo hablara por mí, no mi apariencia”, señaló.

Aunque reconoce con humor su pasado y la influencia que tuvo en una generación, Victoria Beckham mira atrás sin arrepentimientos.

“Claro que hoy en día es probable que WAG se considere poco feminista, pero vivimos en tiempos diferentes y ahora la gente es mucho más responsable de lo que dice”, reflexionó.

