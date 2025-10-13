10 empleos ‘aburridos’ que pagan más de $50 dólares la hora
Muchos trabajos considerados aburridos pueden ser altamente rentables: estos 10 puestos superan los $50 dólares por hora y tienen fuerte demanda hasta 2034
Aunque muchos asocian los altos salarios con profesiones emocionantes o glamorosas, existen trabajos que, pese a considerarse rutinarios o poco emocionantes, pueden ser muy lucrativos.
Desde la gestión financiera hasta la ingeniería marina, estas ocupaciones ofrecen estabilidad, buenos beneficios y sueldos que superan los $50 dólares por hora.
1. Gerente de ventas
-Salario medio por hora: $66.38
Quienes ocupan este puesto dirigen equipos de ventas, establecen metas, diseñan estrategias y analizan datos de mercado. También capacitan a su personal y proyectan el crecimiento de ingresos.
Se requiere experiencia previa en ventas y al menos una licenciatura.
El crecimiento laboral en esta área se estima en 5% para 2034, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.
2. Gerente de sistemas informáticos
-Salario medio por hora: $82.31
Supervisa la infraestructura tecnológica de las empresas, desde redes hasta software. Además, planifica estrategias tecnológicas y lidera proyectos de innovación.
Generalmente, se necesita un título universitario en informática y experiencia en el campo.
La demanda crecerá 15% en la próxima década.
3. Farmacéutico
-Salario medio por hora: $66.10
Dispensa medicamentos, asesora a pacientes sobre su uso, revisa historiales médicos y aplica vacunas.
Para ejercer, se necesita un título de Doctor en Farmacia (Pharm.D.) y una licencia estatal.
El crecimiento del empleo será del 5% hasta 2034.
4. Bioingeniero
-Salario medio por hora: $51.42
Combina la biología con la ingeniería para crear dispositivos médicos, tratamientos y tecnologías innovadoras.
Participa en investigaciones y colabora con otros expertos en salud. Se requiere licenciatura o posgrado en bioingeniería.
La demanda crecerá 5% en los próximos 10 años.
5. Ingeniero en electrónica
-Salario medio por hora: $57.11
Diseña y prueba componentes electrónicos para aplicaciones científicas, industriales y de consumo.
Su trabajo incluye crear modelos, planos y supervisar la seguridad de los productos.
Con una licenciatura en ingeniería electrónica, se espera un crecimiento del 7% en esta área.
6. Analista de seguridad informática
-Salario medio por hora: $60.05
Protege sistemas y redes contra amenazas cibernéticas, evalúa riesgos y garantiza el cumplimiento de normas de seguridad.
Usualmente, se necesita un título en informática y certificaciones en ciberseguridad.
Este campo tendrá un crecimiento acelerado del 29% hasta 2034.
7. Gerente de relaciones públicas
-Salario medio por hora: $63.88
Administra la imagen pública de las empresas, escribe comunicados, coordina campañas y maneja crisis mediáticas.
Se recomienda una licenciatura en comunicación o negocios. El crecimiento del empleo en esta área se estima en 5%.
8. Instalador y reparador de elevadores
-Salario medio por hora: $51.24
Ensamblan, mantienen y reparan sistemas como ascensores, escaleras eléctricas y pasillos móviles. También inspeccionan y solucionan fallas mecánicas o eléctricas.
Solo se requiere diploma de secundaria, licencia estatal y experiencia mediante un aprendizaje.
Se prevé un crecimiento del 5%.
9. Ingeniero marino
-Salario medio por hora: $50.80
Diseña, construye y supervisa la maquinaria de barcos y submarinos. Además, asegura el cumplimiento de normas ambientales y de seguridad.
Es necesario un título en ingeniería marina y, para puestos avanzados, licencia profesional.
El crecimiento será del 6% en los próximos años.
10. Gerente financiero
-Salario medio por hora: $77.74
Supervisa la salud financiera de una empresa, prepara presupuestos, informes, estrategias de inversión y analiza datos económicos.
Se necesita formación en finanzas o negocios y experiencia previa.
La demanda laboral crecerá 15% hacia 2034.
Sigue leyendo:
–10 empleos que pagan más de $25 dólares la hora y están en crecimiento
–Los jóvenes enfrentan el mayor rechazo de todos los tiempos
–Trabajadoras latinas de NY siguen rezagadas en salarios mientras continúa batalla por la igualdad