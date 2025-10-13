10 empleos ‘aburridos’ que pagan más de $50 dólares la hora

Aunque muchos asocian los altos salarios con profesiones emocionantes o glamorosas, existen trabajos que, pese a considerarse rutinarios o poco emocionantes, pueden ser muy lucrativos.

Desde la gestión financiera hasta la ingeniería marina, estas ocupaciones ofrecen estabilidad, buenos beneficios y sueldos que superan los $50 dólares por hora.

1. Gerente de ventas

-Salario medio por hora: $66.38

Quienes ocupan este puesto dirigen equipos de ventas, establecen metas, diseñan estrategias y analizan datos de mercado. También capacitan a su personal y proyectan el crecimiento de ingresos.

Se requiere experiencia previa en ventas y al menos una licenciatura.

El crecimiento laboral en esta área se estima en 5% para 2034, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

2. Gerente de sistemas informáticos

-Salario medio por hora: $82.31

Supervisa la infraestructura tecnológica de las empresas, desde redes hasta software. Además, planifica estrategias tecnológicas y lidera proyectos de innovación.

Generalmente, se necesita un título universitario en informática y experiencia en el campo.

La demanda crecerá 15% en la próxima década.

3. Farmacéutico

-Salario medio por hora: $66.10

Dispensa medicamentos, asesora a pacientes sobre su uso, revisa historiales médicos y aplica vacunas.

Para ejercer, se necesita un título de Doctor en Farmacia (Pharm.D.) y una licencia estatal.

El crecimiento del empleo será del 5% hasta 2034.

4. Bioingeniero

-Salario medio por hora: $51.42

Combina la biología con la ingeniería para crear dispositivos médicos, tratamientos y tecnologías innovadoras.

Participa en investigaciones y colabora con otros expertos en salud. Se requiere licenciatura o posgrado en bioingeniería.

La demanda crecerá 5% en los próximos 10 años.

5. Ingeniero en electrónica

-Salario medio por hora: $57.11

Diseña y prueba componentes electrónicos para aplicaciones científicas, industriales y de consumo.

Su trabajo incluye crear modelos, planos y supervisar la seguridad de los productos.

Con una licenciatura en ingeniería electrónica, se espera un crecimiento del 7% en esta área.

6. Analista de seguridad informática

-Salario medio por hora: $60.05

Protege sistemas y redes contra amenazas cibernéticas, evalúa riesgos y garantiza el cumplimiento de normas de seguridad.

Usualmente, se necesita un título en informática y certificaciones en ciberseguridad.

Este campo tendrá un crecimiento acelerado del 29% hasta 2034.

7. Gerente de relaciones públicas

-Salario medio por hora: $63.88



Administra la imagen pública de las empresas, escribe comunicados, coordina campañas y maneja crisis mediáticas.

Se recomienda una licenciatura en comunicación o negocios. El crecimiento del empleo en esta área se estima en 5%.

8. Instalador y reparador de elevadores

-Salario medio por hora: $51.24

Ensamblan, mantienen y reparan sistemas como ascensores, escaleras eléctricas y pasillos móviles. También inspeccionan y solucionan fallas mecánicas o eléctricas.

Solo se requiere diploma de secundaria, licencia estatal y experiencia mediante un aprendizaje.

Se prevé un crecimiento del 5%.

9. Ingeniero marino

-Salario medio por hora: $50.80

Diseña, construye y supervisa la maquinaria de barcos y submarinos. Además, asegura el cumplimiento de normas ambientales y de seguridad.

Es necesario un título en ingeniería marina y, para puestos avanzados, licencia profesional.

El crecimiento será del 6% en los próximos años.

10. Gerente financiero

-Salario medio por hora: $77.74

Supervisa la salud financiera de una empresa, prepara presupuestos, informes, estrategias de inversión y analiza datos económicos.

Se necesita formación en finanzas o negocios y experiencia previa.

La demanda laboral crecerá 15% hacia 2034.

