window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

10 empleos ‘aburridos’ que pagan más de $50 dólares la hora

Muchos trabajos considerados aburridos pueden ser altamente rentables: estos 10 puestos superan los $50 dólares por hora y tienen fuerte demanda hasta 2034

empleos-aburridos-50-dolares-la-hora

Un gerente de relaciones públicas puede ganar $63.88 dólares la hora. Crédito: insta_photos | Shutterstock

Avatar de Raúl Rodríguez Cota

Por  Raúl Rodríguez Cota

Aunque muchos asocian los altos salarios con profesiones emocionantes o glamorosas, existen trabajos que, pese a considerarse rutinarios o poco emocionantes, pueden ser muy lucrativos.

Desde la gestión financiera hasta la ingeniería marina, estas ocupaciones ofrecen estabilidad, buenos beneficios y sueldos que superan los $50 dólares por hora.

1. Gerente de ventas

-Salario medio por hora: $66.38

Quienes ocupan este puesto dirigen equipos de ventas, establecen metas, diseñan estrategias y analizan datos de mercado. También capacitan a su personal y proyectan el crecimiento de ingresos.

Se requiere experiencia previa en ventas y al menos una licenciatura.

El crecimiento laboral en esta área se estima en 5% para 2034, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

2. Gerente de sistemas informáticos

-Salario medio por hora: $82.31

Supervisa la infraestructura tecnológica de las empresas, desde redes hasta software. Además, planifica estrategias tecnológicas y lidera proyectos de innovación.

Generalmente, se necesita un título universitario en informática y experiencia en el campo.

La demanda crecerá 15% en la próxima década.

3. Farmacéutico

-Salario medio por hora: $66.10

Dispensa medicamentos, asesora a pacientes sobre su uso, revisa historiales médicos y aplica vacunas.

Para ejercer, se necesita un título de Doctor en Farmacia (Pharm.D.) y una licencia estatal.

El crecimiento del empleo será del 5% hasta 2034.

4. Bioingeniero

-Salario medio por hora: $51.42

Combina la biología con la ingeniería para crear dispositivos médicos, tratamientos y tecnologías innovadoras.

Participa en investigaciones y colabora con otros expertos en salud. Se requiere licenciatura o posgrado en bioingeniería.

La demanda crecerá 5% en los próximos 10 años.

5. Ingeniero en electrónica

-Salario medio por hora: $57.11

Diseña y prueba componentes electrónicos para aplicaciones científicas, industriales y de consumo.

Su trabajo incluye crear modelos, planos y supervisar la seguridad de los productos.

Con una licenciatura en ingeniería electrónica, se espera un crecimiento del 7% en esta área.

6. Analista de seguridad informática

-Salario medio por hora: $60.05

Protege sistemas y redes contra amenazas cibernéticas, evalúa riesgos y garantiza el cumplimiento de normas de seguridad.

Usualmente, se necesita un título en informática y certificaciones en ciberseguridad.

Este campo tendrá un crecimiento acelerado del 29% hasta 2034.

7. Gerente de relaciones públicas

-Salario medio por hora: $63.88

Administra la imagen pública de las empresas, escribe comunicados, coordina campañas y maneja crisis mediáticas.

Se recomienda una licenciatura en comunicación o negocios. El crecimiento del empleo en esta área se estima en 5%.

8. Instalador y reparador de elevadores

-Salario medio por hora: $51.24

Ensamblan, mantienen y reparan sistemas como ascensores, escaleras eléctricas y pasillos móviles. También inspeccionan y solucionan fallas mecánicas o eléctricas.

Solo se requiere diploma de secundaria, licencia estatal y experiencia mediante un aprendizaje.

Se prevé un crecimiento del 5%.

9. Ingeniero marino

-Salario medio por hora: $50.80

Diseña, construye y supervisa la maquinaria de barcos y submarinos. Además, asegura el cumplimiento de normas ambientales y de seguridad.

Es necesario un título en ingeniería marina y, para puestos avanzados, licencia profesional.

El crecimiento será del 6% en los próximos años.

10. Gerente financiero

-Salario medio por hora: $77.74

Supervisa la salud financiera de una empresa, prepara presupuestos, informes, estrategias de inversión y analiza datos económicos.

Se necesita formación en finanzas o negocios y experiencia previa.

La demanda laboral crecerá 15% hacia 2034.

Sigue leyendo:
10 empleos que pagan más de $25 dólares la hora y están en crecimiento
Los jóvenes enfrentan el mayor rechazo de todos los tiempos
Trabajadoras latinas de NY siguen rezagadas en salarios mientras continúa batalla por la igualdad

En esta nota

empleos
Trending
Contenido Patrocinado
Trending