10 empleos que pagan más de $25 dólares la hora y están en crecimiento

En un mercado laboral cada vez más competitivo, elegir una carrera bien remunerada puede marcar la diferencia en la estabilidad financiera a largo plazo. Algunos empleos no solo ofrecen sueldos atractivos por hora, sino que también tienen una alta demanda y excelentes proyecciones de crecimiento en la próxima década.

A continuación, te presentamos 10 trabajos en Estados Unidos que pagan más de $25 dólares por hora, junto con sus salarios promedio, requisitos y perspectivas laborales.

1. Gerente de marketing

Quienes lideran estrategias para promocionar productos o servicios tienen una de las profesiones mejor pagadas.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el salario promedio supera los $75 por hora, y se prevé que la demanda crezca 8% en los próximos 10 años.

2. Asistente de fisioterapia

Estos profesionales ayudan a pacientes a recuperar movilidad o controlar el dolor tras una lesión.

Solo necesitan un título técnico o un grado asociado, y su sueldo promedio es de $28.24 por hora. Además, el crecimiento laboral proyectado es del 19%, uno de los más altos del sector salud.

3. Gerente de servicios médicos y de salud

Encargados de supervisar operaciones en hospitales y centros de salud, estos administradores ganan en promedio $53.21 por hora.

Se requiere al menos una licenciatura y experiencia en el área.

El empleo crecerá 29% para 2033, impulsado por el aumento en la demanda de servicios médicos.

4. Científico de datos

Especialistas en el análisis de grandes volúmenes de información, trabajan en sectores que van desde la tecnología hasta el sector financiero.

Con un salario promedio de $51.93 por hora, la demanda de estos expertos crecerá un impresionante 36% en la próxima década.

5. Enfermero registrado (RN)

La necesidad de personal de enfermería sigue en aumento. Los enfermeros registrados ganan más de $41 por hora, y el empleo crecerá 6% hasta 2033.

Además, pueden trabajar en hospitales, clínicas o servicios especializados.

6. Plomero

A pesar de ser un oficio tradicional, sigue siendo muy demandado. Con un crecimiento del 6% previsto en el sector, los plomeros, soldadores y técnicos similares ganan en promedio $29.59 por hora.

7. Consejero de salud mental

La atención psicológica es cada vez más esencial. Estos especialistas ganan más de $25 por hora y el empleo crecerá 19% en los próximos 10 años.

Dependiendo de la especialización, pueden requerir desde una licenciatura hasta un posgrado.

8. Especialista en soporte técnico

Encargados de mantener redes y resolver problemas tecnológicos, estos trabajadores pueden ganar cerca de $30 por hora sin necesidad de un título universitario. La demanda crecerá 6% en la próxima década.

9. Agente de seguros

La venta de pólizas puede ser muy lucrativa. Los agentes ganan en promedio $28.40 por hora y el crecimiento laboral proyectado es del 6%. Los ingresos pueden variar según el tipo de seguro vendido.

10. Higienista dental

Con un salario superior a $42 por hora, este empleo del sector salud ofrece buenos ingresos incluso en puestos de medio tiempo. Se espera un crecimiento del 9% para 2033, y el título suele obtenerse tras un programa de tres años.

