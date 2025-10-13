Biden felicita a Trump por lograr el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás

El expresidente Joe Biden felicitó este lunes al presidente Donald Trump por su papel en la renovación del alto al fuego entre Israel y Hamás, que pone fin a más de dos años de enfrentamientos en Gaza.

“Felicito al presidente Trump y a su equipo por su labor para lograr la renovación del acuerdo de alto el fuego”, escribió Biden en su cuenta de X.

El exmandatario expresó su alivio por la liberación de los últimos rehenes y el cese de la violencia que afectó gravemente a civiles en ambos lados del conflicto.

“Estoy profundamente agradecido y aliviado de que este día haya llegado, por los últimos 20 rehenes vivos que han pasado por un infierno inimaginable y finalmente se han reunido con sus familias y seres queridos, y por los civiles de Gaza que han experimentado una pérdida inconmensurable y finalmente tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas”, afirmó.

Biden recordó que el proceso hacia la tregua fue complejo y aseguró que su administración también trabajó para impulsar las negociaciones “trabajó incansablemente para traer a los rehenes a casa, brindar ayuda a los civiles palestinos y poner fin a la guerra”, señaló.

El expresidente demócrata concluyó su mensaje expresando esperanza en una paz duradera para la región.

“Ahora, con el respaldo de Estados Unidos y del mundo, el Medio Oriente está en un camino hacia una paz que espero perdure y hacia un futuro para israelíes y palestinos por igual con medidas iguales de paz, dignidad y seguridad”, escribió.

Clinton también destacó el papel de Trump

En una declaración aparte, el expresidente Bill Clinton también reconoció los esfuerzos del presidente Trump en la negociación que permitió el alto al fuego entre Israel y Hamás.

Clinton destacó que tanto la administración estadounidense como países como Catar y otros socios regionales “merecen un gran crédito por mantener las negociaciones en marcha hasta alcanzar el acuerdo”.

Añadió que el cese de las hostilidades, la liberación de los últimos rehenes y el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza representan “un paso necesario hacia la reconciliación y la estabilidad”.

El exmandatario subrayó que el desafío ahora es transformar la tregua en una paz duradera.

Este lunes, representantes de Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía firmaron en El Cairo el documento que formaliza el fin de la guerra en Gaza, tras dos años de enfrentamientos iniciados con los ataques de Hamás contra Israel en octubre de 2023.

