Bill Clinton: Trump “merece un gran reconocimiento” por el alto el fuego entre Israel y Hamás

El expresidente Bill Clinton reconoció públicamente los esfuerzos del mandatario Donald Trump por alcanzar el alto el fuego entre Israel y Hamás, calificando su papel y el de los mediadores regionales como “fundamentales” para poner fin a meses de enfrentamientos en Gaza.

En un comunicado difundido este lunes, Clinton destacó que tanto la administración estadounidense como países como Catar y otros socios regionales “merecen un gran crédito por mantener las negociaciones en marcha hasta alcanzar el acuerdo”.

“El horror del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel y el conflicto que desató ha causado una pérdida humana insoportable”, escribió el exmandatario. “Ha sido duro de presenciar y casi imposible de justificar. Agradezco que se haya establecido un alto el fuego, que los últimos 20 rehenes hayan sido liberados y que la ayuda humanitaria ya esté llegando a Gaza”.

Clinton subrayó además que, con el respaldo de Estados Unidos, la región y la comunidad internacional, Israel y Hamás deberían “convertir este momento frágil en una paz duradera que garantice la dignidad y la seguridad tanto de los palestinos como de los israelíes”.

“Creo que pueden lograrlo, pero solo si lo hacen juntos”, añadió el expresidente demócrata.

Elogios inesperados

Las palabras de Clinton marcaron un tono inusual de reconocimiento hacia Trump, tras años de tensiones políticas y personales entre ambas familias.

No obstante, esta no es la primera vez que los Clinton reconocen al republicano. En septiembre, Hillary Clinton también había destacado el papel de Trump en el avance de las negociaciones con Hamás, afirmando en una entrevista con CBS News que “el presidente y su administración merecen reconocimiento por comprometerse con el plan de 20 puntos y hallar un camino hacia el día después”.

Semanas antes, la exsecretaria de Estado sorprendió nuevamente al afirmar que nominaría a Trump al Premio Nobel de la Paz si lograba que Vladimir Putin pusiera fin a la guerra en Ucrania y devolviera el territorio ocupado.

“Si el presidente Trump fuera el arquitecto de eso, lo nominaría al Nobel”, dijo en el pódcast Raging Moderates.

Un giro político inusual

Los elogios de los Clinton llegan en un momento clave para la política exterior de Trump, quien ha buscado consolidar su imagen de mediador global tras la firma del acuerdo de paz en Egipto que puso fin a la guerra en Gaza.

El alto el fuego, respaldado por países como Catar, Turquía y Egipto, incluyó la liberación de rehenes y prisioneros, además del envío masivo de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

