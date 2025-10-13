Cae pantalla sobre el escenario en pleno concierto de El Tri

Lo que prometía ser una noche de puro rock y celebración durante el festejo por los 57 años de trayectoria de El Tri, terminó convirtiéndose en un momento inesperado. La banda mexicana se presentó en el Auditorio Nacional con un lleno total de más de 10 mil asistentes, según Ocesa. Sin embargo, la velada se vio interrumpida por un accidente técnico que dejó desconcertado incluso a su líder, Alex Lora.

El concierto comenzó puntualmente a las 19:07 horas con “Perro Negro y Callejero”, tema clásico que hizo vibrar a la multitud desde los primeros acordes. Todo parecía marchar con normalidad hasta que, minutos después, una de las pantallas laterales del escenario comenzó a caerse ante la mirada atónita del público.

“Sí es muy culero el pedo, pero se les está cayendo la pantalla de este lado, hijos míos”, exclamó Lora con su característico estilo, mientras los músicos permanecían en pausa y los técnicos corrían de un lado a otro intentando estabilizar la estructura.

“Gracias a la banda que vino de Estados Unidos y a la raza que viene de toda la república, ¡que Dios los bendiga! Ahorita arreglamos esa chingadera para seguir roncanroleando”, agregó el rockero desde el escenario, recibiendo aplausos y risas del público.

Ante el incidente, personal de seguridad comenzó a desalojar parcialmente las primeras filas del costado izquierdo del recinto como medida preventiva.

Mientras tanto, algunos asistentes coreaban “¡Sí se puede, sí se puede!” animando al equipo técnico a resolver la falla. Otros, aprovecharon el percance para salir a comprar cerveza o estirar las piernas.

A las 19:30 horas, informaron que el concierto continuaría en aproximadamente 20 minutos, lo que provocó una mezcla de silbidos, gritos y algunos insultos entre los fanáticos.

Elementos de la Cruz Roja se mantuvieron atentos en los laterales del escenario por precaución, aunque no se reportaron heridos.

