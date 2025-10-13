Seattle pegó primero a Toronto en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Los Seattle Mariners dieron el primer golpe en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) al imponerse 3-1 como visitantes sobre los Toronto Blue Jays, tomando ventaja de 1-0 en la serie.

Toronto se había adelantado temprano gracias a un jonrón de George Springer al primer lanzamiento de Bryce Miller, siendo la primera vez en la historia de la franquicia que un jugador de los Blue Jays abre un juego de postemporada con un cuadrangular.

Sin embargo, Miller se recuperó de manera sobresaliente, lanzando seis entradas sólidas en las que permitió solo dos hits y una carrera.

El conjunto de Seattle, que disputa su primera ALCS en 24 años, remontó un marcador adverso en la sexta entrada cuando Cal Raleigh conectó un jonrón solitario para empatar el encuentro 1-1.

Poco después, Jorge Polanco puso a los Mariners al frente con un sencillo impulsor que llevó al plato a Julio Rodríguez, y más tarde, el propio Polanco añadió otra carrera en la octava entrada para sellar la victoria.

Seattle llegó a esta instancia tras un histórico triunfo 3-2 sobre los Detroit Tigers en el juego de playoffs más largo en la historia de la MLB, que duró cuatro horas y 58 minutos. A pesar del desgaste y el largo viaje hasta Toronto, los Mariners mostraron temple y resiliencia para quedarse con la primera victoria de la serie.

Con esta ventaja, Seattle buscará ampliar su dominio en el Juego 2 este lunes en el Rogers Centre, mientras sueña con avanzar a su primera Serie Mundial en la historia. Por su parte, los Blue Jays intentarán igualar la serie y mantener viva la esperanza de regresar al Clásico de Otoño por primera vez desde 1993.

