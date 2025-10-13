Seguro Social enviará pagos de hasta $5,108 a jubilados este 15 de octubre

Millones de jubilados en Estados Unidos recibirán esta semana la segunda ronda de pagos del Seguro Social correspondiente a octubre, y esta entrega marca además el inicio de un importante cambio en la forma en que se distribuyen los beneficios: a partir de este mes, los cheques en papel dejarán de emitirse y la mayoría de los beneficiarios deberán contar con depósito directo o tarjeta Direct Express.

Quiénes reciben el pago este 15 de octubre

De acuerdo con el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), este miércoles 15 de octubre se enviarán los pagos a los beneficiarios cuyo cumpleaños cae entre el día 11 y el día 20 de cualquier mes del año.

Se trata de la segunda ronda de pagos del mes, mientras que la primera fue destinada a quienes nacieron entre el día 1 y el día 10 de cualquier mes del año, y la tercera llegará el 22 de octubre para los que cumplen años entre el día 21 y el día 31 de cualquier mes del año.

En general, el calendario de pagos funciona de la siguiente forma:

-Beneficiarios que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997, o quienes reciben tanto Seguro Social como Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), obtienen su pago el día 3 de cada mes (o el día hábil anterior si cae en fin de semana o feriado).

-Personas con fecha de nacimiento entre el 1 y el 10 de cualquier mes del año reciben su pago el segundo miércoles del mes.

-Aquellos nacidos entre el día 11 y el 20 de cualquier mes del año lo reciben el tercer miércoles.

-Y los nacidos entre el día 21 y el 31 de cualquier mes del año reciben el pago el cuarto miércoles.

Monto máximo y cambios en los pagos

Para 2025, el beneficio promedio mensual del Seguro Social es de aproximadamente $1,907, aunque el pago máximo puede llegar hasta $5,108 para quienes se jubilaron a los 70 años con un historial de ingresos altos.

Además, desde octubre la SSA implementó una nueva política que elimina gradualmente el uso de cheques en papel, una medida impulsada por una orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump en marzo, que estableció el 30 de septiembre como fecha límite para que las agencias federales dejaran de emitir pagos físicos.

Pagos del SSI y próximas fechas

Las personas que reciben SSI ya recibieron su pago mensual el 1 de octubre. En los próximos meses, los depósitos se realizarán en las siguientes fechas:

-31 de octubre de 2025 (pago correspondiente a noviembre)

-1 de diciembre de 2025 (diciembre)

-31 de diciembre de 2025 (enero 2026)

-30 de enero de 2026 (febrero 2026)

-27 de febrero de 2026 (marzo 2026)

Con estos cambios en el sistema de pagos y el nuevo calendario, la SSA busca agilizar la entrega de beneficios, reducir errores y garantizar que los fondos lleguen con mayor seguridad y rapidez a millones de adultos mayores, personas con discapacidades y beneficiarios del SSI en todo el país.

Sigue leyendo:

– Beneficiarios de SNAP podrían perder beneficios por no cumplir con nuevos requisitos

– Cuánto se espera que aumenten los pagos a jubilados en 2026

– Quiénes recibirán pagos directos de $967 dólares el 31 de octubre