El premio mayor de Mega Millions sube a $600 millones y podría entrar al top 10 histórico de la lotería

El premio mayor de Mega Millions volvió a crecer y está camino a convertirse en uno de los 10 más grandes en la historia del sorteo, tras varias semanas sin que ningún jugador acierte los 6 números ganadores.

A la mañana de este lunes 13 de octubre, el bote acumulado ascendía a $600 millones de dólares, con un valor en efectivo estimado de $277.2 millones, según el sitio web oficial de Mega Millions. Para ingresar al top 10 histórico, el pozo tendría que superar los $648 millones, cifra que corresponde al décimo premio mayor más alto, ganado en California y Georgia en diciembre de 2013.

La última vez que un premio de Mega Millions logró entrar en esa lista fue el 27 de diciembre de 2024, cuando un boleto vendido en California ganó $1,269 millones, convirtiéndose en el quinto premio más alto del juego.

4 ganadores del Mega Millions en 2025

En lo que va de 2025, 4 jugadores han logrado llevarse el codiciado premio mayor del Mega Millions, con ganancias que van desde los $112 millones hasta los $348 millones.

El ganador más reciente, proveniente del estado de Virginia, reclamó $348 millones el 27 de junio. Antes de eso, un jugador de Ohio se llevó $112 millones el 18 de abril, y un afortunado comprador en Illinois ganó $344 millones el 25 de marzo. El primer gran premio del año se entregó el 17 de enero en Arizona, con un monto de $113 millones.

Estos premios, aunque millonarios, se quedan cortos frente a los gigantescos botes que Mega Millions ha entregado en los últimos años, reflejo de la creciente popularidad del sorteo y del aumento en las ventas de boletos cada vez que el premio mayor supera los $500 millones.

Los mayores premios de la historia del Mega Millions

Desde su creación en 1996 (originalmente como “The Big Game”), Mega Millions ha captado la atención de millones de jugadores en Estados Unidos gracias a sus impresionantes acumulados. A continuación, se presentan los 10 premios más altos de la historia del juego, según cifras oficiales:

1) $1,602 millones – Ganado el 8 de agosto de 2023 en Florida.

2) $1,537 millones – Ganado el 23 de octubre de 2018 en Carolina del Sur.

3) $1,348 millones – Ganado el 13 de enero de 2023 en Maine.

4) $1,337 millones – Ganado el 29 de julio de 2022 en Illinois.

5) $1,269 millones – Ganado el 27 de diciembre de 2024 en California.

6)$1,128 millones – Ganado el 26 de marzo de 2024 en Nueva Jersey.

7) $1,050 millones – Ganado el 22 de enero de 2021 en Michigan.

8) $810 millones – Ganado el 10 de septiembre de 2024 en Texas.

9) $656 millones – Ganado por tres boletos el 30 de marzo de 2012 en Illinois, Kansas y Maryland.

10) $648 millones – Ganado por dos boletos el 17 de diciembre de 2013 en California y Georgia.

Si nadie acierta los 6 números en los próximos sorteos, el premio actual podría escalar rápidamente y unirse a este listado histórico antes de fin de mes.

Este lunes, si nadie logra atinar a la combinación ganadora del Mega Millions, el premio aumentará a unos $650 millones. (Foto: Nam Y. Huh/AP)

Cómo jugar al Mega Millions

Participar en el sorteo es sencillo. Los boletos de Mega Millions pueden comprarse en tiendas de conveniencia, gasolineras y supermercados autorizados en los 45 estados participantes, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes estadounidenses. En algunos lugares también se pueden adquirir en línea.

Cada jugador debe elegir 6 números: 5 bolas blancas con valores del 1 al 70, y una Mega Bola dorada con números del 1 al 25 (aunque algunos estados mantienen la numeración del 1 al 24).

Quienes no deseen seleccionar manualmente sus números pueden optar por una “Selección rápida” o “Selección fácil”, en la que una computadora genera las combinaciones al azar.

Desde 2024, los boletos incluyen un multiplicador integrado, que puede duplicar, triplicar, cuadruplicar, quintuplicar o incluso, decuplicar los premios secundarios, sin necesidad de pagar un dólar adicional por el popular “Megaplier”, como se hacía anteriormente.

Los sorteos de Mega Millions se realizan 2 veces por semana, los martes y viernes a las 23 horas (ET). Las probabilidades de ganar el premio mayor son de aproximadamente 1 en 302 millones, una cifra que no desanima a los miles de jugadores que prueban suerte cada semana.

Incluso los premios secundarios, que van desde unos pocos dólares hasta millones, han ayudado a mantener el entusiasmo del público. En cada sorteo, millones de boletos ganan alguna cantidad menor gracias a los aciertos parciales, con probabilidades que mejoran a medida que se reducen los requisitos de coincidencia.

Expectativa por el próximo sorteo

Con el bote actual en $600 millones y en rápido crecimiento, los analistas del sector esperan un aumento en la venta de boletos en los próximos días, especialmente si no hay un ganador en el sorteo de esta semana.

De continuar la tendencia, el acumulado podría superar el umbral de los $650 millones para el siguiente sorteo, lo que lo colocaría oficialmente entre los diez premios más altos en la historia del juego.

Mientras tanto, los aficionados a la lotería ya comienzan a soñar con lo que harían si resultan ganadores. Y aunque las probabilidades sigan siendo ínfimas, una cosa es segura: Mega Millions mantiene viva la esperanza de convertirse en millonario de la noche a la mañana.

Sigue leyendo:

* Mega Millions en vivo: resultados y ganadores del viernes 10 de octubre de 2025

* 3 cambios en las reglas de la lotería que aumentan tus probabilidades de ganar

* Hombre de Florida roba boletos de lotería, intenta cobrarlos en la misma tienda y termina acusado por robo federal