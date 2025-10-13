FC Barcelona muestra los avances del Camp Nou y especula con la fecha de estreno [Video]

El FC Barcelona ha publicado un nuevo vídeo sobre el estado en el que se encuentra el Spotify Camp Nou.

El club blaugrana está cada vez más cerca de regresar a su Estadi y el primer encuentro que podría disputar el primer equipo de fútbol masculino en este escenario podría ser en noviembre: frente al Elche el día 2 o recibiendo al Athletic Club el fin de semana del 22-23 de ese mes.

En esta nueva pieza audiovisual, el FC Barcelona nos permite realizar un paseo por el Camp Nou a vista de dron: visitando el parking subterráneo por los intestinos de la obra arquitectónica, pasando por el túnel de vestuarios hasta llegar al césped volando a través de los asientos ya colocados, así como los dos banquillos.

Quina emoció! 🤩



📍Spotify Camp Nou pic.twitter.com/dQOkR33Csx — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 12, 2025

Avances en la obra del Camp Nou

En estos momentos, las dos primeras graderías están acabadas completamente, aunque algunas cosas sean provisionales, como la zona de prensa o la sala UCO y también la iluminación, los obreros han empezado ya a trabajar en la tercera gradería.

Entre la segunda y la tercera gradería va el anillo de palcos VIP, una de las grandes novedades del nuevo recinto barcelonista. La tercera gradería es la segunda fase de las obras del Spotify Camp Nou y debería estar acabada al inicio de la próxima temporada, aunque podría retrasarse unos meses, para en el verano de 2027 levantar la cubierta. Cuando la tercera gradería esté totalmente acabada la capacidad del estadio será de 105.000 espectadores.

En estos momentos, el club está esperando que el Ajuntament de Barcelona le conceda la licencia de Primera Ocupación 1B que le permita realizar eventos con 45.000 espectadores repartidos entre el Gol Sud, Tribuna y Lateral.

Por lo pronto, el FC Barcelona ya ha anunciado que los próximos dos encuentros que el equipo tiene agendados como local los disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc: el sábado 18 de octubre contra el Girona y frente al Olympiakos el martes 21 por la Champions League.

Ahora sí que el FC Barcelona descuenta los días para vivir uno de los momentos más esperados por todo el barcelonismo: el regreso a casa. Ya hace más de dos temporadas que los culés se trasladaron al Olímpico.

