Leyenda de la NBA, Paul Pierce, tras ser arrestado en estado de ebriedad: “Estoy viejo, cansado y me quedé dormido”

Luego de ser arrestado el pasado martes en una autopista de Los Ángeles por conducir en estado de ebriedad, la leyenda de la NBA, Paul Pierce, habló al respecto. El exjugador acudió a sus redes sociales para ofrecer una breve explicación sobre el incidente.

En un escrito publicado en Threads el pasado jueves, dos días después de su detención, Pierce detalló que se quedó atrapado en el tráfico por casi una hora y no pudo evitar quedarse dormido.

“Imaginen estar atrapado en tráfico completamente detenido durante 45 minutos y quedarse dormido. Tomé esta foto esa noche porque nunca había estado en tráfico detenido tanto tiempo. Estoy viejo, estoy cansado, y me quedé dormido. Estoy bien, gracias por el cariño”, escribió.

Además del escrito, Pierce compartió una fotografía tomada desde interior de su auto donde se aprecia el alto tráfico de vehículos. No obstante, la leyenda de la NBA no hizo mención del señalamiento de conducción en estado de ebriedad.

Detención de Paul Pierce

Pierce fue detenido tarde en la noche del martes, luego de que la Patrulla de Caminos de California (CHP) informara que los oficiales lo encontraron dormido al volante de un SUV Range Rover en medio de la autopista U.S. 101 en Los Ángeles.

La autopista fue cerrada cerca de las 11 de la noche debido a un accidente automovilístico que nada tuvo que ver con Pierce. Esto ocasionó que se cerraran cuatro de los seis carriles disponibles en la autopista.

Al cabo de una hora, se percataron que una camioneta Range Rover estaba detenida en la carretera, al sur del accidente. Los agentes vieron a Pierce dormido al volante y “notaron signos de intoxicación por alcohol”, por lo que realizaron una investigación por conducir bajo los efectos del alcohol, según el comunicado de prensa.

Pierce fue arrestado por un delito menor de conducir bajo los efectos del alcohol. Ahora, su caso será revisado por un fiscal de la ciudad de Los Ángeles.

Paul jugó con Boston Celtics desde 1998 hasta 2013. Ahí se hizo leyenda y salió campeón en 2008, siendo MVP en la final ante Los Angeles Lakers de Kobe Bryant.

Además de los Celtics, jugó para los Brooklyn Nets (2013–2014), Washington Wizards (2014–2015) y Los Angeles Clippers (2015–2017). Se retiró oficialmente en 2017 tras firmar un contrato simbólico con la franquicia de Boston.

10 veces All-Star de la NBA, Pierce fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2021. Recientemente, se desempeñó como copresentador de “Speak”, un programa de entrevistas deportivas de FOX Sports que fue cancelado en julio de 2025.



