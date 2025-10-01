Lawrence Moten, orgullo de Syracuse y leyenda del baloncesto neoyorquino, murió a los 53 años

La comunidad del baloncesto universitario está de luto tras el repentino fallecimiento de Lawrence Moten, emblemática figura de Syracuse University y máximo anotador histórico de la conferencia Big East. Moten fue encontrado sin vida en su residencia de Washington a los 53 años.

La causa de muerte de Moten aún no ha sido revelada. Fue encontrado sin vida en su casa de Washington el pasado martes 30 de septiembre de 2025. Hasta el momento, las autoridades y su familia no han compartido detalles sobre lo que provocó su fallecimiento.

La noticia del fallecimiento de Lawrence Moten sacudió profundamente a la comunidad de Syracuse, donde su legado permanece intacto. “Es un día trágico para la familia de baloncesto de Syracuse”, lamentó el legendario entrenador Jim Boeheim en un comunicado oficial.

Conmovido por la repentina partida de quien fuera su pupilo, Boeheim lo describió como “uno de los jugadores de baloncesto universitario más subestimados de todos los tiempos”.

“Lawrence fue uno de nuestros mejores jugadores y uno de los mejores en la historia de la Gran Conferencia del Este”, añadió.

Lawrence Moten nació el 25 de marzo de 1972 en Washington. Comenzó a destacarse en Archbishop Carroll High School antes de convertirse en una leyenda en Syracuse University. Se convirtió en uno de los jugadores más emblemáticos del baloncesto universitario de los años 90.

Entre 1991 y 1995, Moten se convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos del programa con 2,334 puntos, y también en el líder histórico de anotación de la Big East Conference con 1,405 puntos.

Además, fue tres veces parte del primer equipo de la conferencia y lideró a los Orange a múltiples apariciones en el Torneo de la NCAA. En 2018, Syracuse retiró su camiseta número 21.

Su carrera profesional comenzó en el Draft de la NBA de 1995, cuando fue seleccionado por los Vancouver Grizzlies en la segunda ronda. Jugó dos temporadas con el equipo canadiense y tuvo una breve etapa con los Washington Wizards.

Después de su discreto paso por la NBA, jugó en el exterior en países como Grecia, España y Venezuela. Tras retirarse como jugador, se dedicó a formar jóvenes y ser entrenador de ligas menores.

Fungió como asistente en Gallaudet University, una institución para estudiantes sordos, y gerente de baloncesto en Digital Pioneers Academy, una escuela secundaria en Washington D. C.



