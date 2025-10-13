Mariners despliegan todo su poder ante Blue Jays y van a Seattle con ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato

Los Seattle Mariners desplegaron todo su poder ofensivo y explotó con 10 imparables y se quedó también con el segundo de la Serie de Campeonato frente a los Toronto Blue Jays este lunes, al ganar por pizarra de 10-3 en Rogers Centre.

Seattle, el único equipo de Grandes Ligas que nunca ha sido anfitrión de un juego de la Serie Mundial, regresa a casa para el Juego 3 del miércoles necesitando dos victorias más en la serie al mejor de siete para poner fin a esa sequía.

Julio Rodríguez conectó un jonrón para una ventaja de 3-0 con tres bateadores contra el novato Trey Yesavage, un joven de 22 años que hacía apenas su quinta apertura en las Grandes Ligas.

El jonrón de tres carreras de Polanco ante Louis Varland puso a Seattle arriba 6-3 en la quinta entrada. JP Crawford añadió un sencillo productor en la sexta y Naylor conectó un jonrón de dos carreras en la séptima contra Braydon Fisher.

Increíbles sensaciones para Mariners

“Se sintió increíble ver esa pelota pasar por encima de la cerca”, exclamó Polanco. “Mi enfoque fue simple: subir al plato buscando un buen lanzamiento para hacer contacto. Así de sencillo. Solo trataba de encontrar un pitcheo para batear, y le di con fuerza”.

Ahora, la SCLA cambia de escenario rumbo al T-Mobile Park de Seattle para el Juego 3, que se disputará la noche del miércoles.

“Espero mucho ruido de los fanáticos”, dijo Polanco sobre la serie que se traslada a Seattle. “Sé que van a estar presentes. Sé que nos van a brindar mucha energía. Sé que nos van a apoyar. Nosotros simplemente vamos a llegar allá y seguir compitiendo, seguir compitiendo”.

Por su parte, Julio Rodríguez está más que impresionado con lo que está haciendo Polanco en esta postemporada.

“Muy especial la manera en que ha estado respondiendo para nosotros en estos juegos tan importantes”, elogió Rodríguez. “Simplemente, muy especial. Me alegra mucho por él, que pueda estar en el terreno jugando con nosotros. Este es un gran equipo. Él es un gran trabajador, y la forma en que ha estado jugando es increíble”.

El último equipo que remontó un déficit de 2-0 en una serie al mejor de siete fueron los D-backs ante los Filis en la SCLN de 2023, pero el más reciente que lo logró tras perder los dos primeros juegos en casa fueron los Yankees ante los Bravos en la Serie Mundial de 1996.

George Kirby y Luis Castillo los siguientes abridores de Mariners

Los Mariners hicieron oficial que George Kirby abrirá el Juego 3 el miércoles y el dominicano Luis Castillo el Juego 4 el jueves. El club ha evitado rotundamente que cualquiera de los dos lance en la ruta.

Kirby estaría en descanso regular después de una brillante actuación de 66 lanzamientos en el Juego 5 de la SDLN contra Tarik Skubal. Lo mismo ocurriría con Castillo, quien siguió a Logan Gilbert viniendo desde el bullpen en ese emocionante partido de 15 entradas el viernes pasado.

Los Mariners agregaron a Bryan Woo a su roster de la SCLA con la esperanza de que contribuyera más adelante en la serie después de dejarlo fuera de su contingente de 26 hombres en la Serie Divisional de la Liga Americana contra Detroit.

Seguir leyendo:

Seattle pegó primero a Toronto en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Calendario de los MLB Playoffs 2025: fechas, horarios y dónde ver el camino a la Serie Mundial

Murió a los 81 años el puertorriqueño Sandy Alomar, exjugador de Mets y Yankees