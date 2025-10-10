Niño chileno asombra en TikTok por sus conocimientos sobre el espacio: tiene 4 años

A sus apenas cuatro años, Thomas es un niño chileno con una curiosidad fuera de lo común: se ha convertido en sensación en TikTok gracias a su capacidad para hablar con claridad sobre galaxias, planetas y agujeros negros.

Su forma de expresarse y la profundidad de sus respuestas lo han posicionado como uno de los niños más comentados de la plataforma, actualmente.

El fenómeno comenzó con un video publicado por su familia, donde Thomas explica temas de astronomía con sorprendente naturalidad. En cuestión de horas, las imágenes se viralizaron. Usuarios de la red social no podían creer el nivel de conocimiento del pequeño sobre temas tan complejos.

A través de una entrevista, su madre explicó que desde muy pequeño mostró interés por el cielo y las estrellas, y que pasa horas viendo documentales o leyendo libros ilustrados sobre el espacio.

“Le encanta hablar de planetas, del sol y de los agujeros negros. No se cansa de hacer preguntas”, comentó.

Una conversación viral con una estudiante de astrofísica

El momento que consolidó la popularidad de Thomas ocurrió cuando tuvo la oportunidad de conversar con Carol Jiménez, estudiante de astrofísica en la Universidad de Aberystwyth, en el Reino Unido. El encuentro, grabado y difundido en redes, muestra un diálogo fluido entre ambos, como si se tratara de una charla entre colegas.

Jiménez le pregunta si le gustaría estudiar astrofísica algún día, y Thomas responde con entusiasmo que sí, especialmente para aprender más sobre agujeros negros. Durante la charla, la estudiante le explica algunos conceptos, pero también queda sorprendida por la facilidad con que el pequeño relaciona ideas sobre la gravedad solar y la atracción de asteroides.

“Él no repite frases, entiende lo que dice”, comentó Jiménez en el video, resaltando la claridad de Thomas al describir cómo el sol puede atraer objetos lejanos debido a su fuerza gravitacional.

@soyastromas Carol Jiménez (@carol_astrophysics en Instagram) una mujer maravillosa de las ciencias y profe que inspira a la próxima generación de científicos, nos contactó con la intención más linda y noble: enseñar y acompañar a Thomas en su pasión por la astronomía y las ciencias. 🌌✨ Ayer tuvieron su primer encuentro y la verdad estamos súper agradecidos. Este viaje ya ha sido increíble para nosotros, lleno de aprendizajes y sorpresas, pero la oportunidad que Carol le está brindando a Thomas es simplemente un regalo que atesoramos con mucha gratitud 🙏💫. No saben lo feliz que nos hace ver cómo su curiosidad sigue creciendo, y cómo personas tan generosas como Carol se suman a este camino. Aquí les compartimos un pedacito de ese momento tan especial. ♬ sonido original – soyastromas

Thomas sigue aprendiendo: según su familia, su próximo objetivo es memorizar el orden de los exoplanetas descubiertos y entender cómo funcionan los telescopios espaciales. En palabras de su madre: “Lo único que quiere es mirar el cielo y entenderlo todo”.