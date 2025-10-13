Nueva York: el tiempo para hoy lunes 13 de octubre

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir por las calles de Nueva York este lunes? Para empezar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme variarán entre los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de máxima y los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 91% durante el día y del 91% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 26% durante el día y del 26% tras la caída del Sol.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 14.91 mph durante la primera mitad del día y los 18.64 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:05 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:19 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevén cielos cubiertos con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 55 y los 63 grados Fahrenheit (13 y 17ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 60% por la mañana, 4% por la tarde y 60% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.